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«Папа может»: новая упаковка и ролик бренда приурочены к ЧМ-2018
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«Папа может»: новая упаковка и ролик бренда приурочены к ЧМ-2018 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 мясокомбинат «Останкино» обновил дизайн упаковки, а бренд «Папа Может» и агентство Saatchi & Saatchi в новом ролике продемонстрировали неповторимый стиль игры Папы в большой футбол.
Папа любит играть в футбол и, конечно, вкусно поесть. Поэтому, если он проголодался во время игры, ничто не помешает ему отведать любимой мясной продукции «Папа может», не отвлекаясь от мяча. Папа умеет рассчитывать каждую секунду своего времени — он может есть и побеждать.
За разработку креатива отвечало агентство Saatchi & Saatchi, которое сотрудничает с «Останкино» уже более трех лет.
Задача для агентства: создать продуктовый ролик и вывести на рынок обновленную упаковку в преддверии ЧМ 2018.
До потребителя было необходимо донести информацию о появлении обновленного дизайна упаковки и уникального дизайна оболочки самих сосисок, используя короткий формат ТВ-ролика.
«Было много разных концепций в духе и тональности «Папа может», масштабные и эпичные, дерзкие и ироничные. В результате решили не распыляться и бить четко в поставленную задачу. А именно рассказать громко и лаконично без лишних метафор о новой упаковке на полках. Коротко, по делу и без лишних слов», — поясняют в агентстве.
Состав творческой группы:
ОМПК (клиент)
Генеральный директор — Сергей Попов Директор по рекламе — Ольга Петрова
Saatchi&Saatchi (агентство)
Исполнительный креативный директор — Юрий Полонский Копирайтер — Артем Мухин Аккаунт Директор — Александра Иванова Продюсер — Наталья Патрушева
Фильмсервис (продакшн)
Режиссер — Георгий Тоидзе Продюсер — Екатерина Гетта
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