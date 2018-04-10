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Новый ЗАГС откроют в Крокус‐сити 14 апреля
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Новый ЗАГС откроют в Крокус‐сити 14 апреля 

360tv.ru 2 часа назад
14 апреля на территории Крокус-сити в ТРК Vegas состоится открытие отдела №3 «Московский областной Дворец бракосочетания №2» Красногорского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области.
В торжественной церемонии открытия примут участие начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова и первый
вице-президент
АО «Крокус Групп»
Эмин Агаларов. Гостям будет предложено ознакомиться с внутренним убранством и интерьерами Дворца бракосочетания.
Торжественные церемонии бракосочетания будут проводиться работниками отдела ЗАГС в главном зале Дворца бракосочетаний. Интересным новшеством является онлайн трансляция церемонии регистрации брака в режиме реального времени, что позволит увидеть важное для молодоженов событие родственникам и гостям, не имеющим возможность присутствовать на нем лично.
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