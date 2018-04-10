Новый ЗАГС откроют в Крокус‐сити 14 апреля

14 апреля на территории Крокус-сити в ТРК Vegas состоится открытие отдела №3 «Московский областной Дворец бракосочетания №2» Красногорского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области.

В торжественной церемонии открытия примут участие начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова и первый

вице-президент

АО «Крокус Групп»

Эмин Агаларов . Гостям будет предложено ознакомиться с внутренним убранством и интерьерами Дворца бракосочетания.

Торжественные церемонии бракосочетания будут проводиться работниками отдела ЗАГС в главном зале Дворца бракосочетаний. Интересным новшеством является онлайн трансляция церемонии регистрации брака в режиме реального времени, что позволит увидеть важное для молодоженов событие родственникам и гостям, не имеющим возможность присутствовать на нем лично.