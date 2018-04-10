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Ростов ко Дню Победы украсят самым большим на юге России баннером
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Ростов ко Дню Победы украсят самым большим на юге России баннером 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В преддверии 9 Мая наш город украсят сотни флагов, плакатов и растяжек с символикой Великой Победы. Дизайн изображений разработали в управлении наружной рекламы Ростова-на-Дону.
Так, в основу оформления ляжет Вечный огонь, органично вписанный в число «73» — именно столько лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны.
— В качестве фона выбран цвет красных гвоздик, на который наложено изображение георгиевской ленты и белых голубей, символизирующих стремление к миру. Чтобы усилить эффект погружения в атмосферу праздника, дизайнеры добавили архивные фотографии, — сообщается на сайте городской мэрии.
Центральные улицы будут утопать в ярких флагах и плакатах
Кроме того, впервые у нас будет применена технология solar air, позволяющая сделать изображение «живым», играющим на солнце. Такие конструкции создаются при помощи блесток, пайеток, разноцветных чешуек. Где конкретно появятся блестящие картинки, не уточняется.
При оформлении особое внимание уделят выездам в наш город и его центральным улицам, включая Театральную площадь, где появится самый большой на юге России баннер.
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