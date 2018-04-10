Ради жизни. В Нижнем Новгороде пройдет акция по сдаче крови на типирование

Ради жизни. В Нижнем Новгороде пройдет акция по сдаче крови на типирование11 апреля с 8.00 до 19.00 в Нижнем Новгороде и 13 городах Нижегородской области состоится шестая массовая акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Организаторами акции является благотворительный фонд «НОНЦ», диагностическая лаборатория «Гемохэлп» при поддержке Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. 844 человека стали потенциальными донорами костного мозга в прошлой акции, которая проходила 27 сентября 2017 года. Самая масштабная акция была в марте 2017 года, тогда в ней приняли участие 1 280 человек. Благодаря проекту в Национальный регистр в качестве потенциальных доноров за два года были привлечены 3 474 нижегородцев.

Список адресов кабинетов «Гемохелп»:

Нижний Новгород:

• ул. Большая Покровская, 93 • ул. Ванеева, 229 • пр. Гагарина, 180 • ул. Академика Сахарова, 109 • ул. Верхне-Печёрская, 5 • пр. Ленина, 55 • ул. Веденяпина, 12 • ул. Краснодонцев, 7 • б-р Южный, 16 • ул. Карла Маркса, 15 • ул. Березовская, 1 • ул. Культуры, 3 Нижегородская область:

• Арзамас, пр. Ленина, 190 • Балахна, ул. Дзержинского, 64 • Богородск, ул. Ленина, 101 • Бор, ул. Ленина, 131 • Выкса, ул. Красные Зори, 22 • Дзержинск, пр. Ленина, 43 • Дзержинск, пр. Циолковского, 92 • Заволжье, ул. Пономарева, 7 • Кстово, пл. Мира, 8 • Кстово, ул. Театральная, 14 • Кулебаки, ул. Бутова, 89 • Лысково, ул. Мичурина, 67/1 • Навашино, ул. Трудовая, 4 • Павлово, ул. Куйбышева, 19 • Саров, пр. Ленина, 15 Что нужно для того, чтобы принять участие в акции:

Потенциальный донор должен быть в возрасте от 18 до 45 лет, иметь вес не менее 50 кг и не иметь медицинских противопоказаний или отводов. Осознавать, что вхождение в Регистр — это ответственное решение, продолжением которого может стать реальное донорство в случае, если вы подойдёте какому-то нуждающемуся в трансплантации костного мозга. Прийти в один из 28 кабинетов «Гемохелп», адреса которых указаны выше, заполнить анкету потенциального донора, подписать информированное согласие и сдать 9 мл крови из вены. Соблюдать диету перед сдачей крови не нужно. Единственное, не рекомендуется употреблять алкоголь менее чем за двое суток (48 часов) до процедуры. Процедура сдачи крови на типирование бесплатна и абсолютно безопасна! После сдачи крови получить Свидетельство о вступлении в Национальный регистр доноров костного мозга и памятку донора.