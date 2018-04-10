Яркий лидер: как стать харизматичным человеком

Харизма — это одна из тех черт, которой хотел бы обладать каждый из нас. У харизматичных людей особая аура ― когда такой человек начинает говорить, вы непроизвольно начинаете слушать, его слова пробирают вас до самой глубины души и запоминаются надолго. Каждый человек желает быть харизматичным, но часто возникает вопрос: «А как можно развить в себе этот навык? Может быть, с ним рождаются?». Я долгое время наблюдал за харизматичными людьми и с уверенностью отвечаю ― харизму можно и нужно развивать. Позвольте поделиться с вами некоторыми советами.

Действуйте

Начать следует с правильного определения этого понятия «харизма». Как правило, оно обозначает «привлекательность» или «обаяние», которые притягивают и вдохновляют окружающих. Многие харизматичны, но у всех это проявляется по-своему: это и человек, который способен убедить всю компанию пойти в какой-то определенный ресторан, и родитель в городском парке, который может придумать игру для всех детей на игровой площадке, и тот же самый гражданин, который выстраивает и контролирует очередь в банке, чтобы избежать столпотворения и беспорядка.

Таким образом, суть харизмы заключается в умении действовать, потому что люди идут за тем, кто что-то делает. Харизматичные люди более деятельны и ведут себя в непростых ситуациях проактивно. Потому что у них есть внутреннее желание сделать что бы то ни было лучше. Разве у всех нас нет этого желания? Конечно, есть, но мы не всегда хотим что-либо делать. Зачастую вы просто смотрите на проблему, понимаете, как именно ее можно решить, но ничего при этом не делаете, потому что так проще. Если вы хотите стать харизматичным, начните действовать с целью улучшить жизнь людей вокруг вас. Проявите себя в той ситуации, когда большинство предпочитает оставаться в стороне. К примеру, помогите коллеге на работе организовать праздничную вечеринку по случаю завершения проекта, благодарите в три раза чаще, чем вы обычно это делаете. Цель заключается в том, чтобы трансформировать вашу внутреннюю мотивацию в действие и зарядить этим окружающих.

Будьте самим собой

У харизмы нет какого-то определенного стиля. Настоящая харизма заключается в том, чтобы быть искренним и показывать себя таким, каким вы являетесь. Такие люди не стараются казаться тем, кем они не являются на самом деле. Вы можете быть энергичным человеком, таким как Боно (вокалист U2) или мягким и спокойным, как Ганди. К обоим прислушиваются миллионы людей. Однако харизма — это не инструмент по достижению популярности среди миллионов, а тот навык, который поможет собрать нужных людей вокруг себя. Если вы энергичный, подвижный человек, не скрывайте этого, особенно на работе. Проявите свою энергию в течение дня, смейтесь вслух, бегите вприпрыжку на собрания. Если вы спокойный человек, сосредоточьтесь на своих словах и делайте все, чтобы люди ценили вас не столько за вашу энергичность, сколько за вашу исполнительность. Если вы любите свою семью, приведите своих детей на работу. Забудьте об образе жесткого крутого бизнесмена/бизнесвуман. Принимайте себя такими, какие вы есть и проявляйте свою индивидуальность во всем, что вы делаете, особенно в вашей работе.

Будьте проницательны

Проницательность — это умение видеть истину, которая не очевидна для других. Но когда вы наталкиваетесь на какую-то неочевидную истину, а затем рассказываете о ней кому-то, реакция собеседника всегда положительная, он начинает воспринимать вас как человека проницательного и умного. Это и есть секрет для того, чтобы завоевать сердца незнакомых людей. Мой совет заключается в том, чтобы узнать об этих «скрытых истинах» в вашем собственном бизнесе.

Чтобы сделать это, вам нужно бросить вызов общепринятым парадигмам, задавая себе сложные вопросы. Вот пример: для увеличения продаж вы провели рекламную кампанию, но она не сработала. Руководство отклонило ее, признав неудачной. И тут вы начинаете задавать себе сложные вопросы: «Почему это не сработало? Почему клиентам это не понравилось? Были ли вообще те, кому это понравилось?». Чем сильнее вы постараетесь найти ответы на эти вопросы, тем лучше поймете свой бизнес. Это даст вам преимущество перед остальными коллегами. Затем вы сможете объяснить все «слабые места» внутренних процессов компании. Будьте готовы к тому, что это потребует больше усилий, чем обычно — вы должны знать больше, чем остальные. Когда вы начинаете работать над генерированием еще большего количества идей, вы становитесь более харизматичными, чем другие. Это касается и всей вашей жизни — чем больше вы узнаете, тем интереснее вы становитесь.

Учитесь ораторскому искусству

Хотя харизматичные люди абсолютно разные личности со своим индивидуальным стилем, у них есть один объединяющий фактор — мастерство общения. Отчасти, этот навык ― небольшое, но постоянно растущее конкурентное преимущество. Повысив свою узнаваемость и влиятельность, они получают больше возможностей высказываться и знакомиться с другими людьми. В итоге, они умеют общаться более эффективно и грамотно, находясь при этом в центре внимания.

Итак, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки? Начните с работы над вашим повседневным общением. Во-первых, всегда будьте внимательны к тому, с кем вы разговариваете. Установите связь со своей аудиторией, говорите на ее языке. Заранее дайте понять, в чем заключается смысл вашего обращения. Это один из самых трудных навыков, так как он полностью противоречит тому, что закладывали в нас со школьной скамьи: введение-кульминация-заключение. Наконец, всегда приводите примеры, когда что-то рассказываете. Люди любят реальные истории из жизни, потому что они вдохновляют и воодушевляют. Равнодушный рассказ звучит, как простая инструкция по сборке мебели ― вряд ли к вам прислушаются. Перед тем, как практиковать ораторское искусство, начните со своих писем — пишите их по-другому. Начните с заключения, а причины опишите ниже — это довольно сложно, но определенно повлияет на развитие вашего мышления и поставит вас на путь успешного оратора.

Встречают по одежке

Когда вы разовьете свое влияние и харизму, люди начинают уделять больше внимания и тому, как вы одеваетесь. Поэтому мой совет всегда такой — одевайтесь чуть лучше, чем все остальные, особенно на работе. Хотя это не единственный фактор, который делает вас харизматичным, он станет для вас вспомогательным и повлияет на положительное восприятие вас в обществе вместе с другими навыками, о которых я говорил ранее.

Мы живем в иерархичном взаимосвязанном мире, где традиционное определение власти уже заменяется влиянием и харизмой — это ключевой навык, который может раскрыть ваш потенциал и повлиять на людей и, возможно, на мир вокруг.

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