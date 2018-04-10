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Жертва мужа‑садиста из Серпухова готовится к новым операциям на пришитой руке
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Жертва мужа‑садиста из Серпухова готовится к новым операциям на пришитой руке 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова, которой собственный муж отрубил обе руки, проходит реабилитацию пришитой кисти и готовится к новым операциям.
«Краткая информация по реабилитации левой руки. Сейчас я в Санкт-Петербурге, в клинике имени Н. И. Пирогова. Занимаются со мной плотно: уколы, капельницы, различные процедуры: массаж, лазер, фонофорез. Скорей всего потребуются еще операции для левой руки, затем опять долгий период восстановления и разработки», — написала Грачева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, разрабатывать подвижность кисти приходится буквально по миллиметрам, но некоторые движения невозможны из-за спаек сухожилий.
Также девушка рассказала, что в промежутках между процедурами смогла сходить с детьми и братом в дельфинарий.
В декабре прошлого года житель Серпухова, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук, а также ранил в бедро. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Покалеченной девушке, у которой подрастают двое детей, предстоит долгая реабилитация.
Ранее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез правой руки. Девушка выложила в соцсети фотографии, как держит своей новой рукой зонтик и делает искусственной кистью «козу».
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