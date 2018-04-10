День добра. «Радуга» отметила своё 20-летие и День мецената

7 апреля в Омской филармонии прошёл второй ежегодный День Мецената. Организатором мероприятия выступил благотворительный центр помощи детям «Радуга». Корреспондент «АиФ в Омске» побывал на мероприятии и узнал, кто занимается благотворительностью в нашем городе и почему о людях, которые занимаются добрыми делами, нужно говорить, как можно больше.

Тройной праздник

В этом году День мецената совпал с ещё двумя значимыми событиями — 7 апреля православные христиане отмечали Благовещение, а «Радуга» свой 20-летний юбилей. Получилось очень символично. Многие гости отмечали, что «Радуге» и её подопечным определённо помогают какие-то божественные силы, ведь порой им удаётся творить настоящие чудеса.

«У нас много случаев, которые логически объяснить невозможно. Возможно, действительно с нами Бог, — скромно улыбается председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. — Мы стараемся помочь ребёнку, дать ему шанс. Если он есть — этот шанс — мы его используем, если же нет — мы его ищем».

Также Валерий Евстигнеев подчеркнул, что в последние годы благотворителей и меценатов становится всё больше. Люди, чаще всего, жертвуют небольшие суммы, но главное, что горожанам небезразличны судьбы больных детей. Ведь даже небольшой вклад в благородное дело ценен и важен.

Пожертвовать на благое дело

Доказать свою бескорыстность омичи смогли тут же, на Дне мецената. Перед началом концертной программы «Радуга» организовала благотворительный аукцион, на котором любой присутствующий мог купить картины омских художников. Все деньги, заработанные на продаже картин, разумеется, пошли на благотворительность. До того, как звонок позвал горожан в концертный зал, меценаты успели приобрести три картины и пожертвовать на помощь детям около 10 тыс. рублей.

Все картины, которые были представлены на аукционе, безвозмездно передали «Радуге» омские художники. Таким образом, у омичей появилась возможность не только сделать доброе дело, но и купить работы таких известных мастеров как, Игорь Санин, Андрей Машанов, Татьяна Колточихина, Георгий Пилипенко и др.

«Союз художников неоднократно участвовал в благотворительных акциях: мы дарили картины в детские дома, медучреждения и, конечно, музеи, — рассказывает Татьяна Колточихина. — Художники неравнодушные люди с тонкой душой. Они чувствуют боль другого человека, наверное, именно поэтому, когда мне пришлось зайти в мастерские, все, к кому я обратилась, дали одну-две свои работы».

В этот вечер омичи проявили неслыханную щедрость и уже в конце мероприятия передали для подопечных «Радуги» ещё около полумиллиона рублей. Компании-партнёры благотворительного центра откликнулись на предложение Валерия Евстигнеева и пожертвовали крупные суммы на строительство спального корпуса паллиативного центра «Дом радужного детства».

Спасибо!

В День мецената «Радуга» решила сказать спасибо всем тем, кто на протяжении многих лет оставался с ними и помогал больным детям. Благодарил представителей фирм-партнёров благотворительно центра, волонтёров и журналисты лично председатель правления «Радуги» Валерий Евстигнеев. Благодарственным письмом был отмечен и коллектив «АиФ в Омске».

Вообще со сцены в этот день звучало много тёплых слов, люди благодарили друг друга за заботу и доброту, а мамы, детям которых «Радуга» смогла помочь, и вовсе не могли сдержать слёз.

«Я просто не могла не выйти на сцену и не сказать слова благодарности, — расчувствовалась мама одной из подопечных благотворительного центра. — Я хочу сказать спасибо «Радуге», лично Валерию Алексеевичу, волонтёрам, девочкам, котолрые работают в центре и, конечно всем людям, которые живут в этом мире и дарят надежду родителям и семьям».

Тронули струны людских душ не только слова благодарности, но и выступления участников концерта. Неповторимое впечатление произвели на зрителей финалисты конкурса талантов среди детей с ограниченными возможностями «Живи! Твори!». Они прочли стихи и исполнили песни на самом высоком, профессиональном уровне, однако победителем конкурса мог стать только один человек, и жюри выбрало Алексея Готовца, который исполнил «ноктюрн». Теперь триумфатора ждёт гастрольный тур по городам Германии.

Помочь может каждый

Благотворительный центр «Радуга» помогает детям уже 20 лет и не собирается останавливаться на достигнутом. По признанию Валерия Евстигнеева, он бы хотел, чтобы у центра было меньше работы, чтобы меньшему количеству детей требовалась их помощь, но, к сожалению, этого не происходит. «Радуга» готова и дальше решать проблемы детей, но им нужна помочь неравнодушных людей. О том, как помочь, а также узнать подробную информацию обо всех программах «Радуги», можно на сайте центра.