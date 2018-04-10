Стильно! Новый выход Мелании Трамп

Мелания Трамп (47) всегда выглядит прекрасно.

все слайды

В этот раз первая леди провела прием в Белом доме для учеников средней школы, чтобы обсудить их ежедневные проблемы. «Я очень взволнована и благодарна вам за то, что вы здесь и мы можем поговорить», — сказала Мелания детям.

Для мероприятия Трамп предпочла красный свитер от Ralph Lauren и джинсовую юбку с молнией спереди от Agnona. К образу первая леди добавила незаменимые лодочки.

https://www.youtube.com/watch?v=YQbTusa-duk Фото смотри здесь.

Как тебе?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilno-novyj-vyhod-melanii-tramp/