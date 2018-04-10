Пять причин приехать в Лагонаки

В Адыгее всегда рады гостям. Местный курорт Лагонаки богат на туристические удовольствия. Любителям активного отдыха понравится изучать уникальные пещеры и плескаться в термальных источниках, а гурманам придется по вкусу адыгейский сыр. Какие еще достопримечательности манят сюда путешественников, выясняли корреспонденты «МИР 24».

Причина 1: Красота Лагонакского нагорья

{} Многие предпочитают читать и писать название этой удивительной местности раздельно в память о Юноше Лаго и его возлюбленной Наки. Согласно древней легенде, он был пастухом, а она княжной. Отец Наги был против их брака. Тогда влюбленные решили бежать. Князь отправил за беглецами отряд всадников. В какой-то момент всадники настигли молодую пару. Дальше бежать им было некуда. Тогда Лаго и Наки, обнявшись, прыгнули со склонов.

Необычный рельеф с перепадом высот растянулся на два с лишним километра. Рядом раскинулись широколиственные леса и аскетичные пейзажи Кавказского заповедника. Одни и те же склоны гор могут находиться в разных климатических зонах. Например, с этой стороны плато снега совсем нет. Буквально через несколько десятков километров попадаем в суровую арктическую зиму.

«Люди зачастую посещают страны или регионы ради одной достопримечательности. В Адыгее есть все. Это и водопады, и каньоны, и горные вершины, и дольмены, которые старше египетских пирамид. Поэтому мы считаем, каждый найдет здесь что-то интересное», — сказал председатель комитета республики Адыгея по туризму и спорту Инвер Калашаов.

Ежегодно в Лагонаки проходит высокогорная гонка на собачьих упряжках. На мероприятие съезжаются несколько сотен каюров со всей страны. Горы здесь очень крутые. Собаки и их хозяева по правилам гонок не должны сворачивать с узкой колеи. Шаг влево или вправо — обрыв. Посмотреть на это зрелище приезжают тысячи туристов.

Причина 2: Живая пещера Азиш

{} У этого памятника природы уже с раннего утра собираются толпы туристов, любители тайн и мистики. Уникальную пещеру обнаружили в начале прошлого века, в 1910 году. Четверо местных жителей спустились вглубь горы на веревках и исследовали пещеру. Правда, оборудовать ее для посещения туристами смогли только 75 лет спустя.

Толщи склонов горы Азиш-Тау прячут один из самых уникальных туристских объектов. Вглубь горы туристов пускают небольшими группами в сопровождении опытного гида. Убранство Азиш — это породы, которые миллионы лет назад являлись дном древнего, теперь высохшего океана Тетис.

Пещера внутри Азиш-Тау двухуровневая. И в нижнем, и верхнем ярусах расположено множество огромных залов с растущими отовсюду сталактитами и сталагмитами. Это живые пещерные образования, которые растут словно сосульки в местах, где влага просачивается сквозь толщу породы. Притрагиваться к ним не стоит. Иначе одним взмахом руки можно сократить жизнь этой красоты на целую эпоху. Один сантиметр натечного образования растет в среднем 100 лет. Для сохранения уникальной красоты и микроклимата в пещере используют минимальное освещение. На стенах, если приглядеться и включить воображение, можно увидеть сказочных персонажей. Гид-проводник Равиль Бекмамбетов считает, что для этого надо только уметь абстрагироваться.

«Общая длина пещеры 635 метров. Люди проходят 220 оборудованных метров, с амплитудой 26 метров. Это уровень 9-этажного здания. То есть экурсанатам приходится два раза спуститься на этот уровень, и два раза подняться», — сказал Бекмамбетов.

В Лагонакском нагорье запрятано порядка двух тысяч пещер. Изучены и оборудованы для посещения туристами только две из них. Большая часть подземного мира этих мест еще не известна и остается загадкой.

В Азишской пещере особый микроклимат, воздух насыщен озоном. Посещение пещеры полезно людям с астмой и легочными заболеваниями. Температура круглый год здесь почти неизменна. Даже в знойный август она не поднимается выше семи градусов.

Причина третья: Лечение водой

{} Особой популярностью в Адыгее пользуются так называемые термальные источники, расположенные прямо под открытым небом. Для тех, кто хочет поплавать и подлечиться, есть десятки вариантов. Оборудованы источники на любой вкус. При желании можно поселиться в коттедже с отдельным бассейном, куда нарзан поступает прямо из скважины. Ее глубина составляет около 200 метров. Температура воды термальных источников неизменна (37-38 градусов), поэтому купаются здесь круглый год, даже зимой.

Причина 4: Попробовать настоящий адыгейский сыр Адыгейский сыр недавно стал брендом и достоянием республики.

«Мы его защитили как продукт территориального производства. Настоящий адыгейский сыр может производиться только в Адыгее. Это не потому, что мы капризничаем и хотим, чтобы больше никто этого не делал. Это потому, что мы хотим гарантировать качество», — объяснила руководитель туристско-информационного центра Ольга Иванова

Возраст адыгейского сыра, по некоторым исследованиям, составляет около трех тысяч лет. Для его приготовления по старинным рецептам нужны настоящее коровье молоко, сыворотка и соль. Молоко следует нагреть до 95 градусов. Кастрюля обязательно должна быть алюминиевой, чтобы молоко не подгорело. Его нужно слегка помешивать. После того, как молоко нагреется до нужной температуры, следует аккуратно залить сыворотку.

Адыгейский сыр полезен при любой диете. Он содержит только белок из натурального молока, поэтому легко усваивается.

Сыр в Адыгее как главное блюдо региональной кухни сушат, коптят, миксуют с помидорами, яйцом, зеленью, огурцами. А еще из него готовят вкуснейшие национальные пирожки, которые называются «халюш». Сушеный сыр также называют адыгейским пармезаном.

«Срок его хранения бесконечен. Чем дольше он хранится, тем вкуснее, ароматнее и насыщеннее он становится. Его хранят в кукурузе, зерне пшеницы», — сказала Иванова.

Причина 5: Водопады Руфабго

{} После гастрономических изысков вам обязательно снова захочется отправиться на свежий воздух в горы.

Где-то в скалах Хаджохского ущелья скрываются водопады Руфабго. «Руфабго» в переводе с адыгейского означает «долина Великана». Чтобы до них добраться, сначала нужно пересечь подвесной мост, затем подняться вверх по ущелью полтора километра. Вскоре вы окажетесь в лесу, где увидите дикую природу неописуемой красоты. От высоты у вас обязательно захватит дух.

Учтите, что дорога к ним не только трудная, но и небезопасная. Идти лучше не спеша. То тут, то там вам будут встречаться каньоны и гроты, а местами еще и обрывы.

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