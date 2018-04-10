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Алла Вербер, Александр Федотов и другие на премии Gold Print Awards
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Алла Вербер, Александр Федотов и другие на премии Gold Print Awards 

SNCmedia.ru 48 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
5 апреля 2018 года состоялось значимое светское событие в области рекламы и печатных медиа — Церемония вручения II Национальной Премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных СМИ — Gold Print Awards — 2018.
Торжественная церемония прошла в отеле «Метрополь» в одноименном историческом зале отеля с роскошным убранством в стиле неоклассицизма. Ведущими стали Вадим Верник и Елена Шкулева. В этот вечер руководители крупнейших издательских домов — организаторы Премии Gold Print Awards — 2018 — выразили свое уважение и благодарность за поддержку печатных изданий лучшим рекламодателям печатных медиа России. Победители были определены в 16 номинациях.
В номинации «Лучший рекламодатель в сегменте fashion» стал бренд Louis Vuitton, в сегменте Beauty победил бренд L'Oreal, в категории Travel было отмечено Министерство экономики Турецкой Республики, а победителем в номинации Transport стала компания Hundai.
Обладателем Гран-При стала Телекомпания НТВ, чья деятельность была в высшей степени отмечена Попечительским советом премии. Победителя в номинации «Лучший рекламодатель в сегменте интерьер» объявил лично Александр Федотов — им стала компания Scavolini S. P. A.
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