Алла Вербер, Александр Федотов и другие на премии Gold Print Awards

5 апреля 2018 года состоялось значимое светское событие в области рекламы и печатных медиа — Церемония вручения II Национальной Премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных СМИ — Gold Print Awards — 2018.

Торжественная церемония прошла в отеле «Метрополь» в одноименном историческом зале отеля с роскошным убранством в стиле неоклассицизма. Ведущими стали Вадим Верник и Елена Шкулева. В этот вечер руководители крупнейших издательских домов — организаторы Премии Gold Print Awards — 2018 — выразили свое уважение и благодарность за поддержку печатных изданий лучшим рекламодателям печатных медиа России. Победители были определены в 16 номинациях.

В номинации «Лучший рекламодатель в сегменте fashion» стал бренд Louis Vuitton , в сегменте Beauty победил бренд L'Oreal, в категории Travel было отмечено Министерство экономики Турецкой Республики, а победителем в номинации Transport стала компания Hundai.