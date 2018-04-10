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«Советский спорт» вручил премию «Лиге ставок»
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«Советский спорт» вручил премию «Лиге ставок» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
5 апреля в Москве спрошло очень важное событие в области рекламы и печатных медиа — Церемония вручения II Национальной Премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных СМИ — Gold Print Awards-2018.
Торжественная церемония проходила в отеле «Метрополь» в одноименном историческом зале отеля с роскошным убранством. Вечер прошел под аккомпанемент джазовых мелодий в исполнении The Moscow Jazz Passengers и Анны Левшиной. В этот вечер руководители крупнейших издательских домов — организаторы Премии Gold Print Awards — 2018 — выразили свое уважение и благодарность за поддержку печатных изданий лучшим рекламодателям печатных медиа России.
Одним из главных моментов премиии стало вручение приза в номинации «Лучший рекламодатель в сегменте Betting». Разумеется, честь вручать этот приз была предоставлена представителям "Советского спорта", как старейшего спортивного издания России. Генеральный директор нашего Издательского дома Игорь Молодцов огласил имя победителя — БК «Лига ставок».
Всего победители были определены в 16 номинациях.
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