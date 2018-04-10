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Дети из ЮВАО побывали на празднике мультфильмов в Музее Победы
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Дети из ЮВАО побывали на празднике мультфильмов в Музее Победы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Учащиеся школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова (Рязанский район) и № 773 (Печатники), а также студии анимации «КоМарфильм» (Марьино) приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы.
Для юных гостей Музей Победы подготовил настоящий марафон мультфильмов, созданных юными аниматорами и прославленными мэтрами этого жанра, и мастер-класс по созданию анимационных лент.
При этом ребята из ЮВАО стали не только пассивными слушателями мастер-класса, но и активными участниками. Так, первоклассники из школы «Печатники», которые сняли мультфильм по удмуртской сказке «Откуда взялись медведи», поделились собственным творческим опытом.
— Это наш первый мульфильм, — рассказала руководитель школьной студии Наталья Алексеевна. — Дети сами выбрали сказку, сами слепили пластилиновых героев и сами их озвучили. И сейчас им очень интересно посмотреть на работу более опытных коллег.
Кроме того, в рамках праздника мультфильмов секретами своего мастерства с юными зрителями поделились создатели легендарных мультипликационных лент Леонид Носырев и Вячеслав Назарук.
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