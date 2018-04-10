Дети из ЮВАО побывали на празднике мультфильмов в Музее Победы

Учащиеся школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова (Рязанский район) и № 773 (Печатники), а также студии анимации «КоМарфильм» (Марьино) приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы.

Для юных гостей Музей Победы подготовил настоящий марафон мультфильмов, созданных юными аниматорами и прославленными мэтрами этого жанра, и мастер-класс по созданию анимационных лент.

При этом ребята из ЮВАО стали не только пассивными слушателями мастер-класса, но и активными участниками. Так, первоклассники из школы «Печатники», которые сняли мультфильм по удмуртской сказке «Откуда взялись медведи», поделились собственным творческим опытом.

— Это наш первый мульфильм, — рассказала руководитель школьной студии Наталья Алексеевна. — Дети сами выбрали сказку, сами слепили пластилиновых героев и сами их озвучили. И сейчас им очень интересно посмотреть на работу более опытных коллег.