Джастин Бибер оказал первую медицинскую помощь случайному прохожему 

Кажется, Джастин Бибер вовсе не bad-boy, каким его представляют многие. Музыкант не только посещает церковные службы, но и действительно совершает добрый поступки. Так, на днях артист помог случайному прохожему, который потерял сознание прямо возле его автомобиля. Джастин сидел вместе с пострадавшим до тех пор, пока не приехала скорая помощь. Фотографии появились в зарубежных СМИ.
Джастин Бибер
В этот день Бибер был в забавном образе: шортах, футболке и шлепках, которые были одеты поверх серо-розовых носков. Видимо, выбор обуви связан с недавней травмой артиста. Как сообщили зарубежные СМИ, Джастин повредил лодыжку во время игры в футбол.
Джастин Бибер
Напомним, что Джастин Бибер вновь расстался с Селеной Гомес, но уже нашел новую подружку. Ей оказалась Баскин Чемпион, родная сестра модели Эбби, с которой встречается сын «железного Арни» Патрик Шварценеггер.