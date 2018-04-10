Джастин Бибер оказал первую медицинскую помощь случайному прохожему

Кажется, Джастин Бибер вовсе не bad-boy, каким его представляют многие. Музыкант не только посещает церковные службы, но и действительно совершает добрый поступки. Так, на днях артист помог случайному прохожему, который потерял сознание прямо возле его автомобиля. Джастин сидел вместе с пострадавшим до тех пор, пока не приехала скорая помощь. Фотографии появились в зарубежных СМИ.

Джастин Бибер

В этот день Бибер был в забавном образе: шортах, футболке и шлепках, которые были одеты поверх серо-розовых носков. Видимо, выбор обуви связан с недавней травмой артиста. Как сообщили зарубежные СМИ, Джастин повредил лодыжку во время игры в футбол.

Джастин Бибер