Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться паразитами через рыбу

В прошлом году в России 1,5% проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов, чаще всего это описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Роспотребнадзор опубликовал на сайте памятку для россиян, в которой рассказал, что делать, чтобы не заразиться при употреблении рыбы в пищу.

Избежать описторхоза поможет варка рыбы не менее 15 минут или жарка 20 минут, обязательно в масле и в распластанном виде. Солить мелкую рыбу стоит 14 дней, крупную, длиной более 25 см, — 40 дней. На каждые 10 кг рыбы следует использовать 2 кг соли. Также личинки за семь часов погибают при температуре — 40 °С внутри рыбы).

Эти паразитозы попадаются в таких видах рыбы, как язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст. За прошлый год в стране выявлены почти 19 тыс. случаев заболевания. Хуже всего, значительно серьезнее, чем в целом по стране, ситуация обстоит в Уральском федеральном округе. Одна из главных причин такой ситуации — сброс необеззараженных сточных вод и несоблюдение режима обеззараживания рыб семейства карповых на рыбоперерабатывающих предприятиях. Заразиться можно от рыбы, пойманной путем любительского лова.

Анизакидоз чаще, чем в России, можно встретить в Европе, Южной и Северной Америке, а также на территории Юго-Восточной Азии. Переносчиками являются нототения, скумбрия, тунцы, сардины, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, камбала, рыба-сабля, кальмары и многие другие. Личинки погибают при низких температурах и термической обработке.

В 2017 году в России выявлено 4217 случаев дифиллоботриозов, чаще всего проблемы возникают в Якутии, Хакасии, НАО, ЯНАО, ХМАО, Красноярском крае, Бурятии, Карелии, Коми, Пермском крае. Основной источник заражения — щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках.

«Роспотребнадзор предупреждает, что риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу, анизакидозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким. Чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать меры профилактики», — говорится в сообщении ведомства.

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