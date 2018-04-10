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«Леди Алиша»: Послушная собака заждалась своей семьи
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«Леди Алиша»: Послушная собака заждалась своей семьи 

АиФ Архангельск 33 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
Алиша — действительно потрясающая собака, которая сразу выделяется из всех подопечных Любови.
«Всё детство Алиша бомжевала — скиталась по улицам, когда ей было всего пару месяцев отроду, выпрашивала крошку хлеба. Сегодня — она настоящая леди, готовая стать полноправным членом семьи. Послушная, добрая собака, прекрасно ездит на машине, ходит на поводке, очень любит детей, толерантно относится к кошкам и замечательно к сородичам. Алиша — прекрасная собачка для квартиры или дома, но к ней надо относиться серьёзно, ответственно, потому что только так она заслуживает», — рассказывает куратор собаки Любовь.
Алиша может спокойно гулять и быть игривой — ей ведь по возрасту положено! По словам куратора, дома она очень хорошо себя проявила с первого дня: ничего не грызет, не портит, не шкодит, на улочку, «по делам» просится. Но она настоящий зяблик, поэтому подойдёт только для домашнего содержания. Никаких будок с цепями, вольеров ей не принять будет, она привыкла дома. В драку Алиша не полезет, но и своих защитит — очень верная. Она не морщит нос в кабинете ветеринара — очень терпеливая девочка.
Собака для семьи и дружбы, очень позитивная, игривая; будет самым надежным членом семьи. Обратите на неё внимание! Возьмите Алишу к себе! По всем вопросам звоните: 47-47-35.
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