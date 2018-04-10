Кактус-орхидея «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»

Это редкое растение светло-розового оттенка. Расположено оно в Суккулентной оранжерее, открытой для посетителей с 10:00 до 20:00.

Цветение «Королевы Татьяны» продлится до конца недели, а с 17 до 20 апреля включительно все оранжереи сада закроются на санитарную обработку.

Эпикактусы, или кактусы-орхидеи, — это обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов.

В коллекции сада представлены наиболее интересные и популярные сорта, полученные черенками из США в 2012 году. Это свыше 20 сортов и более пяти видов.

Также в «Аптекарском огороде» вовсю цветут ребуции, опунции, гимнокалициумы, обрегонии, эхинопсисы и другие суккуленты.