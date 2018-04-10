Голый мужчина в Ростове дирижировал для поездов

Весна в разгаре, и почувствовав первое тепло люди совершают странные поступки. Сегодня ростовчанин разделся догола и принялся регулировать движение поездов на станции Ростов-Главный. После этого парень решил продемонстрировать отличную спортивную форму и стал отжиматься на перроне, но праздник спорта прервали вызванные очевидцами медики. Они укутали мужчину в простыню и увезли в карете скорой помощи.

Неизвестно, что толкнуло мужчину на такой экстравагантный поступок. Пользователи соцсетей выдвигают самые разные версии: «Христос не воскрес парень расстроился», «Довела весна нас всех до умопомрачения…», «У каждого срывы проходят по своему…». Но больше всего лайков набрал старый добрый комментарий: «при Сталине такого не было».

Это уже не первый «голыш» на улицах Ростова. Чуть больше недели назад обнаженный мужчина сидел на дороге по улице Белорусской. Тогда его тоже в конце концов забрали медики.