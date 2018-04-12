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ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей веществом «Новичок»
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ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей веществом «Новичок»
Rambler News Service
10 часов назад
Женский форум
Фото:
ИноСМИ
Организация по запрещению химического оружия
(ОЗХО) подтвердила, что экс-полковник
ГРУ
Сергея Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок», передает BBC и
Sky News
со ссылкой на отчет организации.
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