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ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей веществом «Новичок»
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ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей веществом «Новичок» 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок», передает BBC и Sky News со ссылкой на отчет организации.
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