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ОЗХО вынесла вердикт по отравлению Скрипалей
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ОЗХО вынесла вердикт по отравлению Скрипалей 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: ИноСМИ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Sky News в четверг, 12 апреля.
ОЗХО провела независимую экспертизу и выявила содержание токсина в пробах, собранных на месте отравления в британском Солсбери, передает издание. Помимо этого анализы крови пострадавших показали наличие «Новичка» как в организме Скрипалей, так и сержанта местной полиции Ника Бэйли, попавшего в больницу с отравлением после посещения дома Сергея Скрипаля.
В докладе организации говорится, что обнаруженный в пробах химикат был чистым и без каких-либо примесей.
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