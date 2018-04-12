ОЗХО вынесла вердикт по отравлению Скрипалей

ОЗХО провела независимую экспертизу и выявила содержание токсина в пробах, собранных на месте отравления в британском Солсбери, передает издание. Помимо этого анализы крови пострадавших показали наличие «Новичка» как в организме Скрипалей, так и сержанта местной полиции Ника Бэйли, попавшего в больницу с отравлением после посещения дома Сергея Скрипаля.

В докладе организации говорится, что обнаруженный в пробах химикат был чистым и без каких-либо примесей.