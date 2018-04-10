Село Архангельское вошло в программу борьбы с борщевиком в Рузском округе

В Рузском городском округе Московской области на борьбу с борщевиком в 2018 году направят свыше 40 миллионов рублей, теперь в программу включили и село Архангельское, говорится в сообщении пресс-службы муниципальной администрации.

Такое поручение дал глава Рузского городского округа Максим Тарханов

«Село Архангельское в программу по борщевику включим, работы по окосу планируем начать в мае», — сказал он.

Ранее Тарханов отмечал, что борщевик был завезен в Рузский городской округ в 1940-1950-х годах ХХ века в качестве корма для коров, и именно с Рузского городского округа началось распространение борщевика по территории Московской области.

На программу борьбы с борщевиком в Подмосковье в 2018 году выделено более 300 миллионов рублей.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок этого растения под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».