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Село Архангельское вошло в программу борьбы с борщевиком в Рузском округе
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Село Архангельское вошло в программу борьбы с борщевиком в Рузском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Рузском городском округе Московской области на борьбу с борщевиком в 2018 году направят свыше 40 миллионов рублей, теперь в программу включили и село Архангельское, говорится в сообщении пресс-службы муниципальной администрации.
Такое поручение дал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
«Село Архангельское в программу по борщевику включим, работы по окосу планируем начать в мае», — сказал он.
Ранее Тарханов отмечал, что борщевик был завезен в Рузский городской округ в 1940-1950-х годах ХХ века в качестве корма для коров, и именно с Рузского городского округа началось распространение борщевика по территории Московской области.
На программу борьбы с борщевиком в Подмосковье в 2018 году выделено более 300 миллионов рублей.
Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок этого растения под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».
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