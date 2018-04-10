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Вы богаче, чем вы думаете: 6 признаков
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Вы богаче, чем вы думаете: 6 признаков 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Очень часто люди, которые живут богато, не выставляют свое богатство на всеобщее обозрение, не живут в особняках и не ездят на дорогих автомобилях.
Таких людей называют «сосед-миллионер», так как вы ни за что не догадаетесь, что живущий по соседству человек имеет миллионы.
При этом вы сами можете, не осознавая того, быть богаче, чем вы думаете. И более того, ваш путь к богатству может быть довольно легким, если вы уже стоите на верном пути.
Ниже мы расскажем о тех характеристиках, которые, по мнению экспертов, указывают на состоятельного человека.
1. Они живут по средствам
Состоятельные люди ездят на довольно скромных автомобилях, живут в обычных домах.
Они живут по средствам, при этом они могут позволить себе дорогие покупки, но стараются не выставлять свое состояние напоказ.
В целом, любая их покупка прежде всего должна быть надежной и разумной, но никак не экстравагантной.
2. Они думают о важном
Благосостояние семьи намного важнее, чем богатство. Несомненно, у состоятельных людей есть достаточно средств, однако они оценивают свои финансовые успехи с точки зрения благополучия и благосостояния семьи.
3. Они никогда не были СEO  Они никогда не имели высокооплачиваемой работы, однако они занимали разные должности, имели стабильную карьеры и смогли сколотить неплохое состояние.
4. Они очень находчивы
Находчивость — это одна из главных черт богатого человека. Они очень аккуратно и умело распоряжаются своими деньгами.
Такой человек не станет платить за стрижку газона только потому, что может себе это позволить.
Они пытаются самостоятельно решать проблемы, и только если это не удается, они зовут профессионала.
Тем не менее, они точно знают, когда действительно стоит обращаться за помощью к специалисту.
5. Они умело экономят начиная с самого старта своей карьеры
Такие люди начинают работать довольно рано — с 16 или 18 лет, при этом именно с этого возраста они учатся не тратить всю зарплату, а экономить.
Они начали экономить рано, поэтому к моменту, когда большинство их ровесников только задумываются об этом, у таких людей уже накоплена приличная сумма.
6. Они не стремятся корректировать свои инвестиции
Большинство таких людей не стараются уловить мимолетные тенденции на рынке и скорректировать свои инвестиции как можно быстрее.
Они вкладывают значительную долю своих денег в стабильные и надежные инвестиции, при этом их портфолио остается диверсифицированным.
Такая стабильность позволяет им добиться успеха в долгосрочной перспективе.
Вместо того, чтобы следить за всеми изменениями на рынке, они следят за тем, как со временем их деньги растут, периодически пересматривая свои инвестиции, чтобы подкорректировать их или убедиться в том, что они соответствуют поставленным целям.
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