Ванны из чугуна и из стали: основные особенности и обзор современных моделей

Фото: Roca

Выбор ванны начинается с материала, от которого зависят техническая оснащённость, форма, размеры, монтаж изделия. У каждого материала — свои особенности и возможности.

Ванны из чугуна

Одноместная чугунная ванна «Эврика», 170 × 75 × 46 см, высокопрочная двухслойная титановая эмаль, срок эксплуатации 25 лет (ок. 16 тыс. руб.). Фото: «Универсал»

Первую ступень в табели о рангах по праву занимают ванны из чугуна, производство которых было освоено ещё во второй половине ХIX в.

Чугунная модель Parallel, 170 × 70 × 45 см, anti-slip (45 500 руб.). Фото: Jacob Delafon

Достоинства

Репутация основана на долговечности (современные производители зарубежных и отечественных ванн заверяют, что их ванна будет служить не менее 25 лет, а фактически и все 50) и надёжности материала и эмалевого покрытия — основного показателя качества чугунной ванны. Модели ведущих европейских производителей покрыты прочными, однородными по всей толщине глянцевыми или матовыми эмалями (толщина белой эмали — 0,8 мм, цветной — 1,2 мм).

Мини-модель «Классик», 150 × 70 × 41,7 см (ок. 10 тыс. руб.). Фото: «Универсал»

Чугунные ванны солидны, очень устойчивы, не подвержены вибрации, благодаря чему звук льющейся воды приглушён. Материал обладает низкой теплопроводностью. Вода в ванне температурой 38 ˚С остывает до комнатной температуры около 2 ч. При чистке можно использовать практически любые моющие средства, за исключением тех, которые содержат в составе кислоту.

Модель Saniform Plus Star, 160 × 75 × × 41 см, гарантия про­изводителя — 30 лет (15 600 руб. — без ручек и слива-перелива). Фото: Kaldewei

Недостатки

Массивность чугунной ванны не только её достоинство, но и недостаток — при транспортировке, монтаже и демонтаже. Правда, европейские производители снижают массу до 100–110 кг за счёт уменьшения толщины стенок до 5–6 мм (для сравнения: у отечественных моделей толщина стенок 7–10 мм). Но это всё равно солидный вес для технических манипуляций.

Ванна прогревается довольно долго. Самое уязвимое место — эмаль, какой бы качественной и прочной она ни была. Если уронить в ванну что-то тяжёлое, может образоваться скол. Реставрация же в домашних условиях невозможна. Со временем эмаль истирается, теряя свою гладкость, темнеет и желтеет.

Чугунные ванны довольно редко оснащают системой гидромассажа. Это технологически сложно.

Одноместная модель Classic Duo Oval, 170 × 75 × 43 см (70 405 руб.). Фото: Kaldewei

Размеры, дизайн

Разнообразием размеров и дизайна чугунные ванны (из-за особенностей технологии литья) не отличаются. Стандартные размеры 1500 × 700, 1700 × 700/750/800, 1800 × 800/850 мм. Глубина чаши варьируется от 500 до 600 мм, есть модели глубиной 400–430 мм. Громоздкие модели старого образца сменили облегчённые изящные купели европейских производителей, таких как Recor, Roca, Herbeau, Porcher, Jacob Delafon. Улучшают качество изделий и отечественые производители.

Стальные модели: Donna, 170 × 70 × 40 см (4972 руб.). Фото: «ВИЗ»

Стоимость

Модели экономкласса можно приобрести за 6–10 тыс. руб. Цены на импортные модели стартуют как минимум от 18–26 тыс. руб.

Безупречная репутация ванн из чугуна основана на долговечности и надёжности материала и эмалевого покрытия, которое защищает его от коррозии и отличается сиянием гладкой, шелковистой фактуры и глубиной цвета.

Встраиваемые прямоугольные чугунные ванны: Tampa, 170 × 80 см, anti-slip (55 546 руб.). Фото: Roca

Как определить качество

Palladium, 180 × 80 × 43 см (16 519 руб.). Фото: Laufen

Качество чугунной ванны можно определить по эмали, поверхность которой должна быть идеально гладкой, ровной, без чёрных точек и каверн. Шероховатость может быть признаком начала разрушения эмали или знаком некачественного производства. При пристальном рассматривании стенок ванны под углом можно нередко заметить лёгкую бугрис­тость. Её называют «чугунным целлюлитом». Если бугристость визуальная, не страшно. Но если это свойство определяется на ощупь, значит, товар явно некачественный.

Эргономичная модель с ручками Repos, anti-slip,180 × 85 см (69 990 руб.). Фото: Jacob Delafon

Дополнительная безопасность

Дно французских и испанских ванн (не все модели) покрывают противоскользящим шероховатым рисунком (anti-slip). При желании можно также купить купель с ручками по внутренним боковым стенкам. Такие дополнения будут особенно полезными для людей преклонного возраста и детей.

Объёмная купель в таком брутальном «одеянии» органично впишется в интерьер в стиле лофт. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Апгрейд чугунной ванны

В потерявшие свой товарный вид ванны (отколотая или стёртая эмаль, ржавчина и т. д.) сегодня можно вставить отформованный двухслойный вкладыш из АБС/акрила. Декоративные боковые панели из этого же пластика придадут старой ванне современный нарядный вид. При этом не потребуется неизбежный при демонтаже чугунной ванны ремонт.

Создание настоящего классического стиля гарантирует ванна на лапах, которая может устанавливаться в любом месте комнаты. Но для отдельно стоящей ванны нужно огромное пространство. Фото: Recor

Плюсы и минусы чугунных ванн

Преимущества

Недостатки

Долговечность.

Большая масса (130 кг).

Устойчивость.

Стенки ванны долго прогреваются (низкая теплопроводность).

При наполнении малошумны.

Эмаль боится механических повреждений.

Вода медленно остывает (низкая теплопроводность).

Небольшой выбор форм и размеров.

Просты в уходе.

Со временем эмаль истирается.

Не боится перепадов температур.

Как правило, не оснащается гидромассажем.

Обзор ванн из чугуна

Модель

Newcas

«Классик»

Melissa

Soasson

Производитель

«Универсал»

Novial

Albert & Bauer

Byon Jacob

Delafon

Размеры, см 170 × 85 × 42 150 × 70 × 41 180 × 80 × 42 150 × 70 × 45 120 × 70 × 39 160 × 70 × 54,5 Цена, руб.

От 120 000 33 600 29 990 13 430 30 800 Ванны из стали

Avantgarde Conoduo, 180 × 80 × 44,5 см (72 599 руб.). Фото: Kaldewei

Стальные ванны выбирают те, кто не хочет устанавливать у себя дома тяжеловесную чугунную сантехнику, но при этом испытывает недоверие к популярному сегодня акрилу. При изготовлении ванн производители применяют два вида стали: нержавеющую, ванны из которой не пользуются большой популярностью из-за высокой себестоимости специального сплава, и конструкционную листовую, модели из которой более популярны и доступны по цене. Наличие эмалевого (чаще всего) и стеклокерамического покрытия (Donna Vanna, завод «ВИЗ») делает изделие прочным, защищённым от коррозии и простым в обслуживании и уходе.

Стандартная прямоугольная стальная модель Universal, 170 × 75 × 39 см (8586 руб.). Фото: BLB Стальные ванны делятся на тонкостенные модели толщиной 1,5–2,3 мм (ванны BLB, Emalia, Estap, Gala, Porcher, Roca), толщина эмалевого покрытия которых составляет не более 0,6 мм, и толстостенные (3,3 мм), отштампованные из цельного листа без единого сварочного шва (например, Kaldewei). Гарантия на ванны толщиной 3,5 мм — 30 лет, на модели толщиной 2,3 мм — всего 10.

Достоинства

Привлекательными свойствами стальной ванны считаются ее лёгкость (в 4–5 раз легче, чем чугунные ванны), гладкость эмали. Эмалирование (в состав эмали входят стеклообразующие природные материалы, в том числе кварц) осуществляется в специальных печах для обжига (при температуре 850 ˚С). В результате получается тонкое, практически впечённое в сталь покрытие, которое не отслаивается, не теряет своей первозданной белизны и блеска в течение всего срока эксплуатации. Kaldewei называет полученный материал «сталь-эмаль», настолько он неразделим и прочен.

Ванны из эмалированной стали отличаются стойкостью к кислотам, воздействию косметических средств. Они необременительны в уходе. Ещё большей лёгкостью в уходе отличаются ванны с эффектом самоочистки.

Отдельно стоящие овальные модели комфорт-класса: двухмест­ная ванна Starlet Oval Silhoutte, 180 × 85 × 42 см (294 644 руб.). Фото: Bette

Сидячие модели для небольших помещений: Banaseo, 100 × 70 см (9 тыс. руб.). Фото: Roca

Недостатки

Бытует мнение, что стальные ванны «барабанят», дно при нагрузке «играет», вода в них остывает быстро. В большей степени это касается ванн, толщина которых 1,5–2,3 мм. Стенки довольно скоро могут деформироваться, а значит, со временем эмаль неизбежно потрескается. На такой ванне быстро образуются вмятины и сколы. В тонкостенных ваннах вода ocтывaeт довольно быстро, а при наполнении они «гремят». Стальная ванна требует усиления дна при установке. Установка гидромассажа на стальных ваннах возможна, но это всё-таки редкость.

Размеры, дизайн

Пластичность стали (в отличие от чугуна) позволяет моделировать любую форму. Кроме стандартных размеров, как у чугунных ванн, можно подобрать модель и нестандартных размеров: 1900 × 900, 2000 × 1000, 1700 × 900 мм и др. Стандартная глубина ванн — 450–470 мм.

Пристенная модель Contesa, 170 × 70 × 40 см (10 371 руб.). Фото: Roca

Europa mini, 105 × 70 × 39 см (4910 руб.). Фото: BLB Стоимость

Стoимocть изделий экoнoмклacca — oт 6 тыс. руб. Зa модели повышенной комфортности пpидётcя зaплaтить 16–55 тыс. руб. Модели нестандартной формы oбoйдутcя ещё дopoжe.

Будь то компактная или просторная, одноместная или двухместная, прямоугольная или овальная ванна — благодаря изяществу дизайна и высокому качеству материала стальные ванны соответствуют запросам современных пользователей.

Cтандартная модель Cayono Duo, 170 × 75 × 40 см (35 401 руб.). Фото: Kaldewei

Практический совет

Пpи пoкупкe cтaльнoй вaнны найдите возможность подвигать oбpaзeц. С толстостенной моделью это сделать непросто. Еcли кpупнoгaбapитнaя (1700 × 700 мм) cтaльнaя вaннa вecит вceгo 20 кг, знaчит, eё cтeнки имeют нeдocтaтoчную тoлщину. Издeлия из 3,5-миллимeтpoвoй cтaли должны быть тяжелее — 30–50 кг.

Комфортная стальная ванна One Relax с удобными для разме­щения банных принадлежностей бортиками по периметру, 190 × 90 см (ок. 90 тыс. руб.). Фото: Bette

Повышенный комфорт стальной ванны

В отличие от чугунных, стальные модели характеризуются большей эргономичностью. Широкие бортики, на которые можно поставить аксессуары для водной процедуры, хромированные ручки, система противоскольжения, выемки-подлокотники, сиденье, опоясывающие ванну штанги для полотенец — все эти удобства качественной стальной ванны призваны обеспечить максимальный комфорт пользователю.

Стальная ванна Ambiente Puro 653 с системой водного массажа Vivo Turbo, с покрытием Easy-Clean, 180 × 80 см (57 020 руб.). Фото: Kaldewei

Как улучшить звукоизоляцию ванны из стали?

Европейские производители пытаются избавиться от звона, прикрепляя к стенкам ванны резиновые прокладки и другие самоклеящиеся материалы на основе поролона или пенопласта (так часто поступают производители кухонных моек из тонкой стали 0,4–0,5 мм). Кaldewei предлагает антирезонирующую подставку из стиропора — материала, похожего на пенопласт. Звук можно также смягчить, выложив по наружному борту ванны экран из кирпича или пенобетонных блоков и облицевав керамической плиткой. Дополнительное полимерное покрытие делает стальные ванны тёплыми и бесшумными (модель Reimar, Верх-Исетский металлургический завод), таким образом, ванна не нуждается в дополнительной звукоизоляции.

Плюсы и минусы стальных ванн

Преимущества

Недостатки

Небольшая масса — 30–50 кг.

Тонкостенные модели подвержены деформации.

Очень прочная и красивая гладкая эмаль.

Нуждается в усилении днища.

Эргономичные формы.

Шумные, требуется звукоизоляция.

Широкий размерный и модельный ряд.

Вода в купели быстро остывает.

Просты в уходе.

Возможность установить гидромассажное оборудование.

Быстро нагревается.

Обзор ванн из стали

Модель

Europa mini

Palladium

Contesa

Cayono

Atlantic

Производитель

Laufen

Bette

Kaldewei

Estap

Размеры, см 105 × 70 × 38 180 × 80 × 43 170 × 70 × 50 170 × 75 × 42 170 × 70 × 41 120 × 71 × 40 Цена, руб.

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