Вы богаче, чем вы думаете: 6 признаков

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Очень часто люди, которые живут богато, не выставляют свое богатство на всеобщее обозрение, не живут в особняках и не ездят на дорогих автомобилях. Таких людей называют «сосед-миллионер», так как вы ни за что не догадаетесь, что живущий по соседству человек имеет миллионы. При этом вы сами можете, не осознавая того, быть богаче, чем вы думаете. И более того, ваш путь к богатству может быть довольно легким, если вы уже стоите на верном пути. Ниже мы расскажем о тех характеристиках, которые, по мнению экспертов, указывают на состоятельного человека. 1. Они живут по средствамСостоятельные люди ездят на довольно скромных автомобилях, живут в обычных домах. Они живут по средствам, при этом они могут позволить себе дорогие покупки, но стараются не выставлять свое состояние напоказ. В целом, любая их покупка прежде всего должна быть надежной и разумной, но никак не экстравагантной. 2. Они думают о важномБлагосостояние семьи намного важнее, чем богатство. Несомненно, у состоятельных людей есть достаточно средств, однако они оценивают свои финансовые успехи с точки зрения благополучия и благосостояния семьи. 3. Они никогда не были СEOОни никогда не имели высокооплачиваемой работы, однако они занимали разные должности, имели стабильную карьеры и смогли сколотить неплохое состояние. 4. Они очень находчивыНаходчивость — это одна из главных черт богатого человека. Они очень аккуратно и умело распоряжаются своими деньгами. Такой человек не станет платить за стрижку газона только потому, что может себе это позволить. Они пытаются самостоятельно решать проблемы, и только если это не удается, они зовут профессионала. Тем не менее, они точно знают, когда действительно стоит обращаться за помощью к специалисту. 5. Они умело экономят начиная с самого старта своей карьерыТакие люди начинают работать довольно рано — с 16 или 18 лет, при этом именно с этого возраста они учатся не тратить всю зарплату, а экономить. Они начали экономить рано, поэтому к моменту, когда большинство их ровесников только задумываются об этом, у таких людей уже накоплена приличная сумма. 6. Они не стремятся корректировать свои инвестицииБольшинство таких людей не стараются уловить мимолетные тенденции на рынке и скорректировать свои инвестиции как можно быстрее. Они вкладывают значительную долю своих денег в стабильные и надежные инвестиции, при этом их портфолио остается диверсифицированным. Такая стабильность позволяет им добиться успеха в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы следить за всеми изменениями на рынке, они следят за тем, как со временем их деньги растут, периодически пересматривая свои инвестиции, чтобы подкорректировать их или убедиться в том, что они соответствуют поставленным целям.