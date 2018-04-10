Кэти Перри мечтает спеть дуэтом с Леди Гагой

Кэти Перри сама по себе тянет на королеву эпатажа. Но как вы думаете, кто вдохновляет певицу? На днях она честно призналась ведущему телевизионного шоу American Idol, что мечтает спеть дуэтом… с Леди Гагой . «Я чертовски уважаю многих людей, — поделилась Кэти. — Я огромный фанат Мадонны , например, но знаете… Я очень люблю Леди Гагу. Нет, правда. Это потрясающая, магическая, мистическая женщина. И я мечтаю однажды выйти с ней на одну сцену». Мы согласны, Кэти! Просто представьте совместный перформанс этих двух певиц… Главное — оставить на сцене достаточно места для их хитроумных костюмов и антуража.

А вот бывшая подруга Кэти и ее коллега Тейлор Свифт к числу «чертовски уважаемых» точно больше не относится. Еще четыре года назад девушки повздорили из-за танцоров, которых Перри переманила в свою команду прямо в разгар гастрольного тура Свифт. Да, не очень-то красиво! В ответ Тейлор посвятила Кэти песню Bad Blood («Детка, теперь между нами вражда, и ты сама виновата»), и понеслось… Теперь Пэрри при каждом удобном случае остается только возмущаться: «Не понимаю, почему она не идет на контакт. Я пыталась помириться и вообще изо всех сил стараюсь делать все правильно, если чувствую, что что-то идет не так». Ох уж эта пресловутая женская дружба…

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