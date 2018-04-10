«Платон — самоучка». Мама нижегородского «кислотного мальчика» рассказала про съемки в «Лучше всех»

Юного «кислотного мальчика» показали в последнем выпуске «Лучше всех». NN.RU писал, как он удивил своими знаниями Максима Галкина и профессора химии. Платон безошибочно называл все химические элементы и рассказывал, какие реакции с ними происходят. Мы поговорили с мамой химика Кристиной Дроздовой о его увлечении наукой.

— Кристина, на шоу Платон сказал, что в семье больше никто химией не увлекается. Получается, он самоучка?

— Да, абсолютный самоучка. Он всегда много читал. С рождения я ему читала, потом в 4 года он сам научился. Примерно в 5 лет я купила ему книгу по химии. Она была не слишком серьезная, детская. Он увлекся, узнал, что есть таблица Менделеева, потом мы подарили ему плакат с таблицей Менделеева, он выучил все элементы, все их атомные номера и массы. Потом покупали еще много книг по химии и сейчас он читает книги для абитуриентов, студентов. Мы никогда его не заставляли что-то учить, это все — на его энтузиазме и интересе. Он настолько глубокие знания обрел, что теперь, когда у него возникают вопросы, наших с мужем школьных знаний уже не хватает, приходится искать в интернете ответы. Мы ему уже помочь не можем.

— А дома Платон опыты ставит, тоже джинна вызывает, как на шоу?

— По опытам мы договорились, что один он пока «химичить» не будет. Он может не разобраться сам, насколько вредные и опасные вещества могут быть. Надо проверить в интернете, насколько могут быть вредны соединения. Мы делаем все вместе и по инструкции. Ему подарили набор «химическая лаборатория» и реактивы мы берем из нее. На Новый год он также попросил список реактивов и горелок у Деда мороза.

— Платон планирует связать с химией жизнь?

— Он как-то сказал, что: «Моя судьба стать химиком или астрономом». Еще ему физика интересна. С 1 сентября он идет в 1 класс, мы поступили в 40 лицей.

— На шоу от Платона прозвучала интересная фраза: «Мультики отнимают мое время». Он занимается какими-нибудь детскими делами или, как серьезному ученому, ему не до этого?

— Это он подтрунивает над младшей сестрой, которая не занимается естественными науками, а любит сладости и мультики. Он ей говорит: «Агния, мультики вредны для зрения, мне еще в телескоп смотреть» или «Они отнимают мое время». Он никогда особо детскими делами не интересовался, в игрушки почти не играл. Только если всей семьей в настольные игры. Платон не ходит в садик и говорит: «Садик — это пустая трата времени, я не смогу заниматься своими делами. У меня и так много дел». Кроме химии, физики и астрономии, он интересуется спортом. Любит гонять на велосипеде, роликах, лыжах.

— А чья была идея пойти на «Лучше всех»?

— Нам давно об этом говорили друзья, знакомые, родственники. В Instagram писали, когда я выкладывала видео опытов, которые Платон проводит. Мы долго сомневались. Думали, что туда берут больше детей-артистов, а не детей с какими-то углубленными знаниями, Платон у нас ученый, а не шоумен. Сомневались, нужно ли ему это, будет ли у него желание. Потом предложили ему, он согласился, подали заявку.

— И какие впечатления от съемок? Платону понравилось?

— В итоге всем очень понравилось. Мы на него не давили, никаких требований не предъявляли. На шоу сразу сказали, чтобы ему поменьше вопросов про жизнь задавали и побольше про химию, потому что они его расслабляют. На съемочную площадку он бежал, не хотел ждать ни минуты, говорил: «Пойдемте скорее сниматься». Он был очень довольный, аж подпрыгнул когда медаль дали.