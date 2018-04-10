Куёт железо, пока горяча

Мастерская Кати Гамаюновой располагается в небольшой комнатке площадью примерно 9 кв. м. Вдоль стен компактно расположены столы со станками и установками. Каждый угол и сантиметр пространства используется с пользой — крючки под инструменты, небольшие ящики, на стенах фотографии украшений и полки с коробочками под инструменты.

Сама Катя — приветливая девушка с розовыми волосами и пирсингом — встречает в мастерской с улыбкой. Быстро сложив обрезки серебра в керамическую чашу и вооружившись бензиновой горелкой, она ловко расплавила серебро, перелила его в формочку, обстригла лишнее и показала готовый слиток, который потом пропустила через вальцы, — для этого надо немало сил, но у Кати легко получается. Почти готовую проволоку она протянула через фильеру, пластину с круглыми отверстиями, до нужного диаметра, отполировала — и проволока для будущего украшения готова.

Ювелирным делом Катя занимается уже четыре года — ремеслу она не училась, самоучка. Смотрела мастер-классы в интернете, изучала профессиональную литературу, и только когда в Новосибирск из Питера приехал мастер, девушка попала на его интенсивный курс — там ей просто поставили руку, всё остальное она уже умела.

«У нас в городе нет школ, где бы обучали такому ремеслу. Самый действенный способ — найти мастера и попроситься к нему в подмастерье. Я искала, но так и не нашла», — рассказывает Катя.

Сначала ремесло было для Кати хобби, она работала продавцом фурнитуры и параллельно занималась изготовлением украшений. После поняла, что достигла нужного уровня в своём деле и ей можно двигаться дальше.

«Я пробовала работать дома, но это не то. Нет рабочего места, постоянно приходилось доставать, а потом убирать инструменты. Это неудобно, хочется разделять место для работы и для отдыха, — говорит Катя. — Имея бормашину, горелку, плиту для пайки и пинцет, можно работать хоть на коленке». Сначала у девушки была простенькая бормашина, для мастерской она приобрела более профессиональную.

Свою мастерскую Катя открыла год назад. Для работы с драгоценным металлом необходима лицензия, поэтому девушка работает с серебром и натуральными камнями. 1 грамм серебра стоит 35 рублей, камни — дороже. Например, опалы обходятся в 1000 рублей за штуку, а любимый камень девушки муранское стекло — от 40 до 500 рублей в зависимости от производителя, состава и эффектов. Себестоимость изделия невысокая. В цене готового украшения в основном учитывается работа — от 2000 до 10 000 рублей и выше.

Это очень трудоёмкий и точный процесс, нужно вымерять всё до миллиметра. Катя училась на архитектора, поэтому работать со штангенциркулем ей не в новинку.

Материалы она покупает сама, часть приносят знакомые. Как-то ей приносили на сплав серебряную ложку 925-й пробы, а однажды — якобы старинное фамильное кольцо, которое при плавке сгорело и потеряло форму.

Катин заработок складывается из сдачи рабочего места в аренду, мастер-классов, которые она даёт, и продажи украшений. В среднем выходит около 30 000 рублей в месяц. Поначалу каждую копейку она вкладывала в инструменты. Сейчас у неё есть всё, что нужно для полноценной работы. Дороже всего стоят вальцы — 30 тысяч рублей. Верстак девушке подарили коллеги, они же помогли ей с другими инструментами, а некоторые установки собрали самостоятельно.

В основном Катя воплощает свои идеи. Повторять что-то, например диадему эльфа из «Властелина колец», ей просто не хочется — мастер признаёт, что ей больше нравится работать со своими эскизами.

«Как-то я делала маленькую коллекцию брошей-жуков на заказ, там пригодились практически все мои умения на тот момент: использовала полимерную глину, лэмпворк (муранское стекло. — А. З.), медную гальванику и пайку металла», — рассказывает Катя.

На одно украшение уходит от одного до десяти дней. Например, вот эту подвеску с муранским стеклом она сделала за три дня.

Катя Гамаюнова подчеркивает, что практически каждый второй знакомый говорит ей, что такое ремесло — неженское дело, а мама и вовсе считает работу дочери опасной. Хотя из всех неприятностей — прожжённый при плавке деталей рукав, изредка порезы пальцев. Больше инцидентов не было.

«Мне постоянно говорят, что я девочка и чтобы не лезла не в своё дело. Но как это может быть не моё? Мне нравится, это моё хобби, которое к тому же приносит доход, равный зарплате офисного сотрудника. Я никогда не хотела бросать ювелирку. Всегда считала, что если появляется проблема — я недостаточно стараюсь, нужно приложить больше усилий», — делится Катя.

В своей мастерской Катя проводит по 7–8 часов, но иногда может засидеться за изделием и проработать до самой ночи. Мастер отмечает, что ей не хватает времени, чтобы воплощать все задуманные работы. Она может работать и в праздники, и в выходные. В ювелирном деле нет потолка — навык можно постоянно развивать и совершенствовать, заключает Гамаюнова.

Читайте также: «Последние красотки на Земле» Новосибирцы испугались конца света — 13 лучших фото людей, которые смогут пережить апокалипсис.