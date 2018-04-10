Спасаемся от летней жары: чем закрыть окна на балконе

Лето, безусловно, пора солнца, тепла, радости, вдохновения, положительных эмоций. Однако в особо знойные дни жителям города приходится несладко, так как в их квартирах зачастую становится невыносимо душно. Когда помещение превращается в парилку, невозможно спать и нормально отдыхать. Установка кондиционера поможет улучшить ситуацию, однако, если не оснастить окна защитой от солнца, все предпринятые меры, скорее всего, окажутся бесполезными. Прежде всего, речь идет об окнах на балконе, пространство которого будет раскаляться под лучами ультрафиолета. Есть довольно много различных защитных конструкций, и каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе солнцезащитного приспособления, это его цвет. Да-да, как ни странно, он имеет значение не только с дизайнерской точки зрения. Как известно, ткани, выдержанные в темных тонах, легко поглощают и аккумулируют тепло. Поэтому, выбрав портьеры или занавески в подобных цветах, вы рискуете усугубить ситуацию в квартире. В ней станет не только жарко, но еще душно и темно. Лучше всего остановить выбор на занавесках или жалюзи светлых, пастельных, но не кричаще-ярких расцветок.

В качестве средств защиты, которые помогут закрыть балкон или лоджию от прямых солнечных лучей, обычно используют следующие приспособления:

— шторы;

— жалюзи;

— маркизы;

— роллеты;

— специальные светоотражающие пленки.

Шторы считаются классическим вариантом защиты от слепящего солнечного света и зноя. Они прошли проверку временем и прекрасно смотрятся почти в любом интерьере. Могут иметь различную конфигурацию, форму, цвет. Для того чтобы обеспечить должную степень защиты, ткань следует подобрать соответствующим образом; не только цвет здесь играет важную роль, но и состав полотна. Оптимальными станут изделия из льна и хлопка. Весьма популярны на сегодняшний день многочисленные разновидности рулонных штор. Главное их достоинство заключается в простоте монтажа, внешней привлекательности, легкости регулирования высоты расположения конструкции.

В последнее время всё большее количество пользователей предпочитают установку жалюзи, отказываясь от занавесок, портьер, штор. Это связано с тем, что ухаживать за данными конструкциями проще: загрязняются они в целом медленнее тканевых аналогов, хотя пыли на них оседает не меньше. Данный товар представлен на рынке двумя основными видами моделей: горизонтальной и вертикальной, которые имеют широчайший спектр цветов и рисунков. В качестве материала изготовления используется пластик, металл, ткань, дерево. Наиболее распространены жалюзи из пластика, хотя специалисты не могут рекомендовать их в качестве надежной защиты от ультрафиолета. Для того чтобы обеспечить необходимую степень защиты дома от жары и духоты, лучше всего оснастить балкон конструкцией из дерева. Этот материал является экологичным, не нагревается, с него легко удаляются всевозможные загрязнения.

Маркизы представляют собой специальные навесы из акриловой ткани, которые размещаются над оконной системой на каркасе из алюминия. Внешне они выглядят как своеобразный тент. Использовать их можно на балконе как закрытого, так и открытого типа — и это, бесспорно, существенное их преимущество. К тому же, если балкон защищен от воздействия ультрафиолета при помощи конструкции подобно типа, то ничто не препятствует аэрации помещения, следовательно, улучшается и локальный микроклимат.

Роллеты (иное название — рольставни) — это одна из разновидностей жалюзи. Они устанавливаются с наружной стороны окна, и в этом заключается их принципиальное отличие от других приспособлений. Рольставни полностью закрывают балкон, тем самым оберегая квартиру не только от зноя, но и от ветра, пыли, уличной грязи. Как и жалюзи, они могут быть выполнены из металла, алюминия, пластика или дерева. Некоторые модели оснащаются электроприводом, чтобы не открывать и не регулировать положение конструкции вручную. Если вести речь о недостатках, то следует отметить, что стоимость подобных конструкций довольно высока.

Использующаяся для защиты от солнечных лучей особая светоотражающая пленка считается высокоэффективным средством в борьбе с летним зноем, при этом цены на нее приятно удивят владельцев квартир.

Выделяют 3 основных типа пленок:

1. Зеркальная пленка для крепления внутри помещений

Это наиболее доступный по цене вариант, к тому же продающийся практически в любом хозяйственном магазине. Монтаж такой пленки проводится очень легко: стекло увлажняется, материал аккуратно фиксируется на поверхности.

2. Зеркальная пленка для крепления на стеклянной поверхности со стороны улицы

Подобные пленки в большинстве своем обладают не только светоотражающими, но и антивандальными свойствами. Если по какой-либо причине стекло будет повреждено, то оно не рассыплется на осколки.

3. Спаттерная пленка (крепится на стекло с внутренней стороны балкона)

При помощи специальных технологий на поверхность пленки наносят тугоплавкие металлы. В результате получается материал, обладающий прекрасными способностями к светоотражению.