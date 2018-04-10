Что такое «Султан СПА»? Роскошный отдых, забота о красоте и здоровье

СПА — это метод физиотерапии, связанный с водой. Часто используется для обозначения таких понятий, как водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия. Термин SPA — это аббревиатура с латинского «sanitas per aqua», и дословно переводится «здоровье через воду». SPA — это комплекс процедур, которые решают проблемы со здоровьем, улучшают внешний вид и восстанавливают гармонию души и тела. Именно сочетание воды, через омовение, контрастные проливы и температурный режим, вместе с лечебной косметикой, травами, маслами, дают тот мощный приток сил, энергии, что так необходим каждому человеку в любом возрасте.

Кстати, SPA процедуры способствуют скорейшему выздоровлению истощенному организму, улучшают самочувствие, метаболизм и кровообращение, выводят токсины и шлаки. Как гласит модернизированный «канон врачебной науки» — «если заниматься физическими, упражнениями, употреблять полезную пищу и посещать SPA, нет никакой нужды в медикаментах, так как Вы будете полны сил, здоровы эмоционально, молоды и красивы»

Напомним, что в Ростове-на-Дону работает крупнейший центр «Султан СПА» — он построен в виде восточного дворца-гарема, площадью 2000 м2. Обертывания и пилинги, русские бани и хамам, косметологические процедуры — все это делает «Султан СПА» в Ростове полноценной заменой отпуску за границей. Здесь к вашим услугам несколько зон отдыха, индивидуальные программы и ритуалы, шикарный интерьер, пряные ароматы, расслабляющая музыка — каждое посещение — это незабываемое приключение на 2000 м2 женского СПА-наслаждения.

Только сейчас «Султан СПА» дарит скидку на первое посещение центра для женщин — «SPA-день» обойдется всего в 900 рублей (вместо 1500). В рамках СПА-дня «Султан СПА» не ограничивает время пребывания гостей на территории комплекса — в бассейне с массажным оборудованием, в финской и инфракрасных саунах, а также в хаммаме.

Кроме того в «Султан СПА» вам обязательно предложат посетить соляной грот, 10 минут в котором приравниваются к 3 дням на море по степени оздоровления организма. В «Султан СПА» уверены, что первое погружение в мир SPA-процедур, атмосферу аромомасел, свечей и релакса должно быть окружено особой заботой и вниманием! Записаться на СПА-день можно на сайте https://sultanspa.ru/ и по телефонам +7 (863) 30-30-710, +7 919 888-70-00. «Султан СПА», Ростов-на-Дону, Левобережная, 39.

https://youtu.be/PKd8jVmzp-U