Ещё
Что такое «Султан СПА»? Роскошный отдых, забота о красоте и здоровье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое «Султан СПА»? Роскошный отдых, забота о красоте и здоровье 

Деловое сообщество 42 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
СПА — это метод физиотерапии, связанный с водой. Часто используется для обозначения таких понятий, как водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия. Термин SPA — это аббревиатура с латинского «sanitas per aqua», и дословно переводится «здоровье через воду». SPA — это комплекс процедур, которые решают проблемы со здоровьем, улучшают внешний вид и восстанавливают гармонию души и тела. Именно сочетание воды, через омовение, контрастные проливы и температурный режим, вместе с лечебной косметикой, травами, маслами, дают тот мощный приток сил, энергии, что так необходим каждому человеку в любом возрасте.
Кстати, SPA процедуры способствуют скорейшему выздоровлению истощенному организму, улучшают самочувствие, метаболизм и кровообращение, выводят токсины и шлаки. Как гласит модернизированный «канон врачебной науки» — «если заниматься физическими, упражнениями, употреблять полезную пищу и посещать SPA, нет никакой нужды в медикаментах, так как Вы будете полны сил, здоровы эмоционально, молоды и красивы»
Напомним, что в Ростове-на-Дону работает крупнейший центр «Султан СПА» — он построен в виде восточного дворца-гарема, площадью 2000 м2. Обертывания и пилинги, русские бани и хамам, косметологические процедуры — все это делает «Султан СПА» в Ростове полноценной заменой отпуску за границей. Здесь к вашим услугам несколько зон отдыха, индивидуальные программы и ритуалы, шикарный интерьер, пряные ароматы, расслабляющая музыка — каждое посещение — это незабываемое приключение на 2000 м2 женского СПА-наслаждения.
Только сейчас «Султан СПА» дарит скидку на первое посещение центра для женщин — «SPA-день» обойдется всего в 900 рублей (вместо 1500). В рамках СПА-дня «Султан СПА» не ограничивает время пребывания гостей на территории комплекса — в бассейне с массажным оборудованием, в финской и инфракрасных саунах, а также в хаммаме.
Кроме того в «Султан СПА» вам обязательно предложат посетить соляной грот, 10 минут в котором приравниваются к 3 дням на море по степени оздоровления организма. В «Султан СПА» уверены, что первое погружение в мир SPA-процедур, атмосферу аромомасел, свечей и релакса должно быть окружено особой заботой и вниманием! Записаться на СПА-день можно на сайте https://sultanspa.ru/ и по телефонам +7 (863) 30-30-710, +7 919 888-70-00. «Султан СПА», Ростов-на-Дону, Левобережная, 39.
https://youtu.be/PKd8jVmzp-U
Деловое сообщество: последние новости
Голый мужчина в Ростове дирижировал для поездов В Таганроге в преддверии 320-летнего юбилея создадут логотип празднования Ростовские хозяйки состязаются в выпечке куличей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец показал голое фото Бузовой52
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть45
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс2
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам32
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение