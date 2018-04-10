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Волонтёры «серебряного возраста». Как воронежские пенсионеры помогают друг другу
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Волонтёры «серебряного возраста». Как воронежские пенсионеры помогают друг другу 

Вести Воронеж 38 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В столице Черноземья набирает обороты движение геронтоволонтёров. В Воронеже активно развивается движение геронтоволонтёров. Проще говоря, это пожилые люди, которые помогают таким же, как они. Оплачивают коммунальные услуги, покупают продукты, лекарства. В общем, делают то, что их подопечные самостоятельно сделать не могут. Корреспондент «Вести-Воронеж» познакомился с ними поближе. Эти волонтёры подобно тимуровцам — на шее каждой по галстуку. Но цвет экипировки под стать годам — стальной. Волонтёры «серебряного возраста» все — пенсионерки — самой молодой 65 лет.
Светлана Баранова и Мария Ильинская — всегда вместе. Магазин, аптека, банк, центр соцзащиты. Светлана потеряла зрение после неудачной операции — теперь Мария её единственный проводник. Говорят, что отлично восполняют друг друга: — Мы друг друга восполняем, помогаем. — Не ругаемся, хорошо себя ведём, — отметили в беседе с нашим корреспондентом женщины. Другая история: Галина и Вера — они как мать и дочь. Разница соответствующая — 18 лет. Дети и внуки 83-летней Галины Волковой живут в других концах города — навещают раз в неделю. Зато с соседкой Верой женщина общается ежедневно — сблизила подруг потеря близких. — У меня умирает мама, её тоже звали Галя. У Галины Павловной умирает муж. И, вот, мы как-то с ней. Она моя подушка, я — её. Она в первое время приходила, дышала тяжело. Я ей — Галина Павловна, не надо. Она не могла никак успокоиться. Потому что она была настолько связана с мужем, они две половинки, — рассказывает геронтоволонтёр Вера Агафонцева.
— Мы с ним прожили много лет. Любили друг друга. Друг без друга никуда. Когда он умер, я как-то пошла, а соседи с четвёртого этажа спрашивают: «Почему Вы одна? Вы же всегда вдвоём ходили». Я говорю, а Вы не слышали? Мой муж умер. Вот такие дела… — делится воспоминаниями Галина Волкова. Вера Жирнова из дома не выходит — болят ноги. В гости к пенсионерке заглядывают соседи и давняя подруга — Александра Бородина теперь ещё и её волонтёр. Вот так дома и по телефону обсуждают сериалы и итоги Олимпиады. — Да все темы. Звонит, по четыре часа разговариваем. Я уже говорю, Верочка, я уже устала. Конечно, мы близкие такие. Она про свою жизнь — посоветуется со мной. Она там звонит — какое у тебя давление, как ты себя чувствуешь? Я к ней, и ещё у неё трое, — говорит Александра Бородина. — Она медленно поднимается. Ну, это сейчас, это временно. Первое время Анна Марковна ко мне ходила, — отмечает Вера Жирнова.
Та самая Ахматова Анна Марковна также в прошлом геронтоволонтёр — теперь же к пенсионерке тоже ходят и помогают. Однако продолжать поддерживать других женщина решила из дома — по телефону. Подобно своей знаменитой тезке, Анна Ахматова поздравляет их в стихах. В «золотой тетради», так она называет свою записную книгу, более 500 имён. Рабочее место пенсионерка оборудовала прямо на кровати рядом с горой лекарств. — Откуда берутся силы у Анны Ахматовой, не знаю. С утра, а утро у меня начинается в разные минуты. Если я до пяти утра ещё не уснула, всю ночь же сижу. Все работы с поздравлениями и подарками, которые я леплю своими руками — всё это делается ночью. А днём — только на себя. Я пришла к выводу, если я не займусь общественной работой, если я не позвоню. Я тогда ещё хуже себя чувствую, — рассказывает Анна Марковна. Женщина почти не ходит — по дому передвигается с костылём. Несмотря на это, полна сил — в следующем году будет праздновать юбилей — 90 лет. Регина Хартюнова, Андрей Солодов
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