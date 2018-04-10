Волонтёры «серебряного возраста». Как воронежские пенсионеры помогают друг другу

В столице Черноземья набирает обороты движение геронтоволонтёров. В Воронеже активно развивается движение геронтоволонтёров. Проще говоря, это пожилые люди, которые помогают таким же, как они. Оплачивают коммунальные услуги, покупают продукты, лекарства. В общем, делают то, что их подопечные самостоятельно сделать не могут. Корреспондент «Вести-Воронеж» познакомился с ними поближе. Эти волонтёры подобно тимуровцам — на шее каждой по галстуку. Но цвет экипировки под стать годам — стальной. Волонтёры «серебряного возраста» все — пенсионерки — самой молодой 65 лет.

Светлана Баранова и Мария Ильинская — всегда вместе. Магазин, аптека, банк, центр соцзащиты. Светлана потеряла зрение после неудачной операции — теперь Мария её единственный проводник. Говорят, что отлично восполняют друг друга: — Мы друг друга восполняем, помогаем. — Не ругаемся, хорошо себя ведём, — отметили в беседе с нашим корреспондентом женщины. Другая история: Галина и Вера — они как мать и дочь. Разница соответствующая — 18 лет. Дети и внуки 83-летней Галины Волковой живут в других концах города — навещают раз в неделю. Зато с соседкой Верой женщина общается ежедневно — сблизила подруг потеря близких. — У меня умирает мама, её тоже звали Галя. У Галины Павловной умирает муж. И, вот, мы как-то с ней. Она моя подушка, я — её. Она в первое время приходила, дышала тяжело. Я ей — Галина Павловна, не надо. Она не могла никак успокоиться. Потому что она была настолько связана с мужем, они две половинки, — рассказывает геронтоволонтёр Вера Агафонцева.

— Мы с ним прожили много лет. Любили друг друга. Друг без друга никуда. Когда он умер, я как-то пошла, а соседи с четвёртого этажа спрашивают: «Почему Вы одна? Вы же всегда вдвоём ходили». Я говорю, а Вы не слышали? Мой муж умер. Вот такие дела… — делится воспоминаниями Галина Волкова. Вера Жирнова из дома не выходит — болят ноги. В гости к пенсионерке заглядывают соседи и давняя подруга — Александра Бородина теперь ещё и её волонтёр. Вот так дома и по телефону обсуждают сериалы и итоги Олимпиады. — Да все темы. Звонит, по четыре часа разговариваем. Я уже говорю, Верочка, я уже устала. Конечно, мы близкие такие. Она про свою жизнь — посоветуется со мной. Она там звонит — какое у тебя давление, как ты себя чувствуешь? Я к ней, и ещё у неё трое, — говорит Александра Бородина. — Она медленно поднимается. Ну, это сейчас, это временно. Первое время Анна Марковна ко мне ходила, — отмечает Вера Жирнова.