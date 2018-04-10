Девушка без документов из Сарова поселилась в пермском монастыре. Нужна помощь в поиске родных

5 апреля полиция Прикамья опубликовала фотографии молодой женщины, с просьбой помочь найти ее родственников, сообщает 59.ru. Приметы девушки: на вид ей 20–30 лет, среднее телосложение, рост 175 сантиметров. Говорит с южнорусским акцентом.

В монастыре Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни сообщили, что девушка пришла к ним в декабре.

— Она зашла в первый попавшийся дом, на кухню, и съела всю еду. Когда ее обнаружили, не смогла рассказать, как попала к нам, — рассказали в монастыре. — Периодически она что-то говорит о своей жизни, но сведения бывают противоречивыми. По словам девушки, она родилась 7 ноября 1998 года и ее зовут Зоя Владимировна Васильева, но человек с такими данными не зарегистрирован в базе УФМС, и внешне девушка выглядит совсем не на 19 лет, а скорее на 27–30. Поэтому мы считаем, что информация, которую она озвучивает, ошибочна. Также Зоя говорила, что у нее есть две сестры, они замужем и живут в Молдавии.

Девушке выделили в монастыре комнату. Она посильно помогает в монастыре.

— Поведение Зои часто смущает других обитателей монастыря. Она может часами перекладывать одни и те же вещи с места на место, взять чужую вещь и считать ее своей. У нее отрешенный взгляд. Зоя производит впечатление человека, обиженного судьбой, — описывают постоялицу в монастыре. — На наш взгляд, у нее есть психические отклонения. Мы были бы рады, если бы Зоя смогла получить паспорт, найти родственников и получить необходимую ей помощь, в том числе медицинскую.

9 апреля девушку увезли из монастыря в центр социальной адаптации в Пермь. Наша коллега из 59.ru Мария Плотникова взяла у Зои интервью.

— Зоя, где ты жила до монастыря?

— Я родом из Сарова, но давно там не была. Хожу по монастырям, выбираю, где буду доживать. Я болею, с легкими проблемы.

— Расскажешь о Сарове?

— А что там рассказывать? Обычный город: дома, школы да полигон.

— Где ты жила в Сарове: в большом многоквартирном доме или в маленьком частном?

— В кадетской школе, в казарменных условиях. У нас в семье так заведено — дети рано становятся самостоятельными. Всех отдают в какие-нибудь школы и интернаты, связанные с военным делом.

— Общаешься с кем-нибудь из родных?

— Нет, у меня никого не осталось. Всех похоронила.

— Может быть, друзья есть?

— Есть, с кем-то я работала мясником, с кем-то готовилась к флешмобу в Москве. Но с ними тоже редко говорю. Я люблю тишину, уединение. Поэтому мне нравится в монастырях.

В ближайшее время Зою покажут психиатру.

Если вы знаете, как зовут девушку с фотографии, ее истинный возраст, место рождения и владеете информацией о том, где живут ее родственники, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (34256) 6–48–22, 8 (982) 456 43 19.

Зоя подходит по возрасту к пропавшей много лет назад в Сарове Лизе Тишкиной . Мама Лизы в Зое свою дочь не признала.

— Обращаюсь к жителям Сарова! — написала в соцсети Дина Горшкова (мама Лизы, — прим.ред.). — Вдруг ее кто то знает, говорит, что она из Сарова.

Ранее мы писали, что девушку, похожую на пропавшую 8 лет назад в Сарове Лизу Тишкину, видели среди московских бездомных.