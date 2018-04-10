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Хлое Кардашьян займется продюсированием сериала о «сестрах-убийцах»
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Хлое Кардашьян займется продюсированием сериала о «сестрах-убийцах» 

Журнал ОК! 30 минут назад
У всех беременных девушек желания разные: одни хотят клубнику со сливками, а другие, как Хлое Кардашьян, нуждаются в творческой деятельности. Сестра Ким, которая находится на последнем месяце беременности, занялась продюсированием мини-сериала о «сестрах-убийцах». Об этом сообщило одно из зарубежных изданий. Сообщается, что премьера состоится в 2019 году на Discovery.
Я так рада представить вам Twisted Sisters. Этот «одержимый преступлениями сериал» — отличный способ рассказать о связях между сестрами и о том, насколько далеко они могут зайти, — прокомментировала Хлое.
Хлое Кардашьян с бойфрендом
Проект будет состоять из шести серий. Детали сценария пока не разглашаются.
Напомним, что вскоре Хлое Кардашьян родит дочь. Этот ребенок станет для нее и ее возлюбленного Тристана Томпсона первым. Не так давно звезда реалити-шоу уехала из семейного дома в коттедж, который находится в Кливленде, чтобы остаться наедине со своим бойфрендом и вдали от камер.
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