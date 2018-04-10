Как избавиться от пауков в доме: принимаем комплексные меры

Радости житья загородом неизбежно сопряжены с рядом определенных трудностей. Соседство с природой — это не только свежий воздух, солнце и экологичность, но и наличие всевозможных насекомых. Некоторые из них могут пробраться в дом и поселиться там надолго. Например, пауки. К счастью, большинство арахнидов, обитающих в средней полосе России, не представляют опасности для человека. Однако они способны испортить хозяйке настроение одним своим появлением. К тому же паутина, которую они плетут, располагается в основном в углах помещений и собирает пыль и мелкие частички грязи; в отдельных случаях это может привести к развитию аллергических реакций у домочадцев. Поэтому, обнаружив в доме паука, лучше всего незамедлительно принять меры и избавиться от него.

Существуют несколько действенных способов, которые помогут эффективно и в сжатые сроки избавиться от пауков, поселившихся в частном доме или городской квартире.

Генеральная уборка

При всей кажущейся простоте и обыденности, генеральная уборка считается одним из наиболее результативных методов в борьбе с нежеланными насекомыми. Только вот подходить к процессу нужно со всей ответственностью. Следует убирать не только видимые глазу следы присутствия пауков (например, паутину) при помощи влажной тряпки, но и тщательно обрабатывать труднодоступные места. Зачастую хозяева дома забывают про чуланы, кладовые, чердаки — и совершенно зря. Там могут быть отложены яйца пауков, и тогда через весьма непродолжительное время в доме снова появятся эти насекомые.

Не стоит также забывать про обработку пространства за мебелью: там тоже излюбленное место кладки яиц. Лучше всего воспользоваться пылесосом и взять к нему узкую насадку. Тогда вы без труда сможете очистить дом от пауков и их будущего потомства.

Если паутина обнаружилась на потолке или в верхнем углу комнаты, то собрать ее можно при помощи намотанной на длинную палку или швабру влажной ветоши.

Превентивные меры

Насекомые проникают в дом сквозь всевозможные отверстия, щели, трещины, поэтому самым правильным будет провести небольшой ремонт и устранить саму возможность появления пауков в жилище. Начните с крупных щелей и отверстий, если таковые имеются при закрытых окнах и дверях. Заделайте их специальным ремонтным составом.

Следом стоит проверить целостность москитной сетки, установленной на окнах. С течением времени возникает ее естественный износ и появляются дефекты, которые становятся заметны не сразу. Замените поврежденную сетку на новую, так как даже сквозь самые маленькие отверстия в дом могут пробраться насекомые. Не забудьте также про вентиляционные отверстия: их тоже следует закрыть москитной сеткой.

Помните о том, что пауков привлекает буйная растительность. Если в непосредственной близости от дома произрастают кустарники, крупные цветы или деревья, то следует задуматься об их пересадке на более отдаленное расстояние, потому что в поисках пищи и тепла арахниды могут перебираться с них в дом.

Держите придомовую территорию в чистоте: пауки любят селиться в захламленных и влажных местах. При необходимости уберите мусор, листья, камни и иные вещи, которые без дела располагаются вплотную к дому.

Установка ловушек

Установка ловушек поможет избавиться только от взрослых особей, паутина и яйца пауков при этом останутся не тронутыми. Для этого используют обычные клейкие ленты-ловушки для мух. Их кладут на горизонтальные поверхности.

Применение химических средств

Использование инсектицидов считается самым эффективным способом избавления дома от пауков, но при этом — самым небезопасным по отношению к здоровью человека. Перед применением любого химического средства стоит предварительно тщательно изучить прилагаемую к нему инструкцию, и действовать строго в соответствии с ней.

Для борьбы с пауками следует приобретать препараты, в состав которых входят пиретроиды (специальные вещества, оказывающие на пауков губительное воздействие). Иные вещества, скорее всего, окажутся бесполезными.

Нет смысла делать выбор в пользу аэрозолей, так как они оказывают губительное влияние на насекомых лишь в момент прямого попадания на них. Если во время распыления паук не оказался рядом, то с большой долей вероятности инсектицид не причинит ему никакого вреда.

Народные методы избавления от пауков

Несмотря на развитие научно-технического прогресса, многие люди предпочитают пользоваться средствами, которые зарекомендовали себя на протяжении долгих десятилетий, так как применялись еще нашими прабабушками и прадедушками. Вот некоторые из них:

— каштаны (их следует разложить во всех углах комнаты, а также там, где пауки попадаются вам наиболее часто. Плоды каштана для большей эффективности можно разломить пополам);

— мята перечная (лучше всего взять пульверизатор, наполнить его водой, а в нее добавить несколько капель мятного масла; полученную смесь следует распылить по всем углам дома);

— известь (бытует мнение, что ее запах способен навсегда отпугнуть пауков и отвадить их от дома);

— уксус (его можно использовать как в чистом виде, налив в небольшие открытые емкости и поставив их в углах комнаты, так и в разбавленном, добавив в пульверизатор и смешав с водой. Распылять такую смесь можно в любых местах в доме).