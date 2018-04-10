Японская принцесса косплея любит переодеваться и зарабатывает на этом огромные деньги

Косплей сделал Рокси Чан настоящей звездой: японка переодевается в костюмы персонажей аниме и зарабатывает этим очень неплохие деньги.

Все сборы Рокси ведет через краудфандинговую платформу Patreon. За сравнительно небольшие деньги вы и сами сможете поучаствовать в выборе следующего наряда этой азиатской красавицы.

18-летняя красотка увлеклась косплеем уже после переезда в США. Сейчас она живет в Лас-Вегасе — яркие костюмы мультяшных персонажей это настоящий глоток свежего воздуха для города, расположенного посреди пустыни.

За свою недолгую, но увлекательную карьеру косплеера, Рокси сумела завоевать сердца сотен тысяч поклонников.

На личную страницу Рокси в Инстаграм также подписаны очень многие — еще бы, ведь сюда девушка часто выкладывает крайне интересные бэкстейджи.

Рокси уже несколько раз предлагали всерьез заняться модельным бизнесом, но она предпочитает оставаться в своем маленьком и милом мирке косплея.

Что ж, все эти костюмы ей и в самом деле очень идут!