Ещё
Японская принцесса косплея любит переодеваться и зарабатывает на этом огромные деньги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Японская принцесса косплея любит переодеваться и зарабатывает на этом огромные деньги 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Косплей сделал Рокси Чан настоящей звездой: японка переодевается в костюмы персонажей аниме и зарабатывает этим очень неплохие деньги.
Все сборы Рокси ведет через краудфандинговую платформу Patreon. За сравнительно небольшие деньги вы и сами сможете поучаствовать в выборе следующего наряда этой азиатской красавицы.
18-летняя красотка увлеклась косплеем уже после переезда в США. Сейчас она живет в Лас-Вегасе — яркие костюмы мультяшных персонажей это настоящий глоток свежего воздуха для города, расположенного посреди пустыни.
За свою недолгую, но увлекательную карьеру косплеера, Рокси сумела завоевать сердца сотен тысяч поклонников.
На личную страницу Рокси в Инстаграм также подписаны очень многие — еще бы, ведь сюда девушка часто выкладывает крайне интересные бэкстейджи.
Рокси уже несколько раз предлагали всерьез заняться модельным бизнесом, но она предпочитает оставаться в своем маленьком и милом мирке косплея.
Что ж, все эти костюмы ей и в самом деле очень идут!
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлову обвинили в порно и садо-мазо20
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы8
5 самых верных мужчин по знаку зодиака3
Отец показал голое фото Бузовой53
Хлеб вызывает наркотическую зависимость13
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение