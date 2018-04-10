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Соколята приготовили брусничный морс с мёдом
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Соколята приготовили брусничный морс с мёдом 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
На «Фермерской Ярмарке» юные жители района научились готовить пасхальные куличи, а также пряники и печенье из песочного текста и брусничный напиток.
В кулинарной мастерской «Фермерской Ярмарки» на Семёновской площади седьмого апреля прошли детские мастер-классы. С сегодняшнего дня здесь открывается новый цикл кулинарных занятий, так же пасхальной тематики. Каждое занятие занимает 45 минут. Они начнутся в 15 часов дня и продлятся до 18:45. Ребятам предстоит попробовать готовиться салат «Пасхальное гнездышко», творожный пирог, сбитень, карамельные петушки.
Занятия продлятся до пятницы, 13 апреля, включительно. Участвовать приглашают ребят от 7 до 14 лет. Участие — бесплатное, а запись происходит в порядке живой очереди.
Напомним адрес «Фермерской Ярмарки»: Семёновская площадь, 4.
Фото: предоставлено ГБУ «Московские ярмарки».
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