Яблони — на север, томаты — на юг. Как распределить место в саду и огороде

Правильная планировка садового участка — залог хорошей урожайности. Однако красиво и рационально распределить место для посадки овощей и деревьев на шести сотках не так-то просто. Для этого надо разобраться со сторонами света, розой ветров и основами культурооборота.

Абрикос «не дружит» с вишней

Приступать к изучению территорию нужно от дачного домика. Возле него традиционно делают небольшой палисадник с цветами и поляну для пикников. Если дом находится в глубине участка, то красиво будет смотреться дорожка из цветов, которая приведёт к нему от калитки. Одним из главных аспектов для устройства грядок является наличие тепла и света. И первым делом следует выбрать место под деревья.

«Плодовые деревья следует высаживать на северо-востоке. Тогда тень с них будет падать на дорогу, а не заслонять посадки в огороде, — рассказывает агроном Людмила Пашнина. — На юго-западе — место для плодово-ягодных кустарников: крыжовника и красной смородины. А вот чёрная смородина и малина предпочитают подлесок и сырую почву, то есть их нужно защитить от солнца. Для земляники делаем грядку в центре огорода, где совсем нет тени».

Около яблонь хорошо приживаются груша, вишня и слива. Отдельно рекомендуют сажать лишь абрикос. Следите, чтобы высокорослые деревья не заслоняли солнце невысоким. Так, расстояние между вишней и сливой должно составлять не менее трёх метров и столько же до забора. Яблони и груши надо сажать ещё дальше — 5-6 метров. При этом не обязательно расставлять деревья в ряд, при шахматном порядке они будут получать больше света.

Кроме того, проследите за розой ветров. Сильные порывы мешают опылению, сушат почву и ломают ветви деревьев. Защитить урожай от ветра как раз и помогут высокие зелёные насаждения, либо забор.

Корнеплоды чередуем с огурцами

«Также следует учесть, что в большем количестве света нуждаются томаты и огурцы. Для этого расположите их грядки с севера на юг», — замечает челябинский агроном.

Для хорошего урожая также следует использовать культурооборот. То есть сажать овощи в одни и те же грядки из года в год нежелательно. Дело в том, что у каждой культуры есть свои вредители и болезни, которые имеют свойство накапливаться в земле. Поэтому чередование овощных культур на участке помогает сохранить плодородие почвы.

«Овощи, растущие в земле (картофель, морковь, репу) надо ежегодно менять местами с теми, что над землёй (томатами, огурцами, бобовыми и пряными травами), — замечает Людмила Пашнина. — Отдельные грядки под свёклу и вовсе можно не делать. Подселите её к чесноку или пикируйте вокруг лука. При этом между семенами нужно оставить по 5-7 см, иначе корнеплод вырастит слишком крупным и невкусным».

Собирать урожай земляники с одной грядки можно в течение пяти лет, потом следует пересадить. Но только не к малине, ибо у них один вредитель — долгоносик (также как к картофелю нельзя соседствовать с томатами). Смородина должна расти не более восьми лет. Для оздоровления почвы не забывайте применять сидераты. Улучшить её механические свойства и обогатить азотом, фосфором, калием помогут овёс, горчица и бобовые. Главное — не доводите их до созревания.

Повышаем урожайность картофеля

Ширина стандартной грядки составляет порядка одного метра. Так удобно дотягиваться до овощей с обеих сторон. Между грядками расстояние должно составлять около 30-40 метров, чтобы можно было аккуратно пройти с ведром, а присев — не помять растения. В длину грядки на даче делают от 5 до 10 метров, высоту — по 15-25 см в зависимости от состояния почвы.

«Сажать картофель традиционно принято в ряд через 20 см и на расстоянии 70 см между ними. Однако есть более эффективный способ для богатого урожая, — рассказывает агроном Людмила Пашнина.

— Надо делать грядку шириной по 40 см, а дорожка должна составлять 50-60 см. В самой грядке отступите от краёв по 10 см и бросайте картошку в землю посерединке в два ряда. Расстояние между лунками — примерно 20 см. В соседней грядке сажайте в шахматном порядке. Как только картофель взойдёт — проверьте ботву на наличие личинок колорадского жука. Если всё хорошо — надо окучить, чтобы спасти корнеплод от возможных заморозков. Затем на дорожках между грядками можно посеять сидераты. На следующий год грядки делайте там, где прежде были эти дорожки».