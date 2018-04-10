В КЧР начнут производить новые сорта сыров

ЧЕРКЕССК, 10 апреля. / ТАСС /. Сыроварню по производству мягких и твердых сыров, которая в сутки сможет перерабатывать до 10 т молока, введут в эксплуатацию до конца апреля в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"На предприятии сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Мини-сыроварня будет производить сулугуни, голландский, российский и другие сыры. Первые поставки в магазины планируются начать уже в мае. Мощность сыроварни позволит перерабатывать до 10 тонн молока в сутки, сырье будет закупаться у местных фермеров", — говорится в сообщении.

Сыроварня оснастили современным отечественным оборудованием. «У нас хорошее оборудование, оно соответствует европейским стандартам. Будут учтены все современные требования, предъявляемые к производству сыров. На первом этапе из мягких сортов будем производить сулугуни, затем начнем выпускать моцареллу, из твердых сортов — российский, голландский и швейцарский сыры», — сказал ТАСС руководитель предприятия Борис Гочияев.

По его словам, в первый год планируем перерабатывать до 5 т молока в сутки, но все будет завесить от объемов сырья.