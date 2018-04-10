Феминизм: какое влияние он оказал на мир

Женщины часто становятся жертвами насилия, угнетения, странных сексистских стереотипов, поэтому возникает ощущение, что их не воспринимают как равных мужчинам членов общества.

«Все женщины и мужчины были созданы равными» — именно под таким лозунгом открылся первый в мире съезд по защите прав женщин в 1848 г. в городке Сенека Фоллз, на востоке США. С тех пор прошло почти 170 лет, общество изменилось, но проблемы прав женщин все еще актуальны.

Феминистское движение, которое получило толчок к развитию во время войны за независимость США (1775-1783), претерпевало серьезные изменения на протяжении всей истории. Но что в XVIII веке, что сейчас перед ним стоит одна важная цель — добиться равноправия. Впервые женщины выступили против сексизма, когда первая американская феминистка Абигейл Смит Адамс заявила: «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». В конце XVIII века движение обретает своих сторонников и в Европе. Во Франции начинают впервые издаваться женские журналы, посвященные борьбе за равенство, во время Великой французской революции создавались женские клубы, члены которых активно участвовали в борьбе за равенство. Однако позже их деятельность была призвана незаконной и в соответствии с указом Наполеона I (1804 г.) женщинам было запрещено появляться в общественных местах и на собраниях, они лишались всех гражданских прав и помещались под опеку мужа. В Англии борьбу за права женщин возглавила Мэри Уолстонкрафт, которая в своей книге «Защита прав женщин» излагала основные постулаты феминистской теории.

В новой и новейшей истории феминизм принято подразделять на «три волны»:

Первая волна, начавшаяся в XIX — начале XX века, относилась к суфражистскому движению, когда женщины в первую очередь боролись за предоставление избирательных прав;

Вторая волна, которая берет начало в 1960-х годах охарактеризовалась выступлениями за полное социальное и юридическое равенство мужчин и женщин. Феминистки призывали женщин осознать, что многие аспекты их личной жизни были порождены сексисткими порядками в государстве и ограничивали их возможности. В этот период был издан трактат Симоны де Бовуар «Второй пол», который лег в основу всех последующих феминистских движений. Автор детально анализирует природу угнетения женщин и патриархальные порядки, которые, по ее мнению, должны уйти в прошлое ради будущего развития общества;

Третья волна началась с подъема феминистских движений в 1990-е гг. в США. Отличие третьей волны от предыдущих заключается в том, что женщины отказались от понимания гетеросексуальности как нормы и расширили термин сексуальности, который стал атрибутом раскрепощения женщин. Феминизм третьей волны включает в себя многие политические тезисы, сформулированные предшественницами первой и второй волны.

Феминизм сыграл большую роль в истории международного сообщества и продолжает быть важным сегментом в глобальной системе до сих пор. Благодаря развитию феминистской теории, в обществе произошли коренные изменения, касающиеся всех сфер жизни. В XX веке во многих странах женщины начали получать избирательные права. Первой страной, где женщины получили право голосовать стала Новая Зеландия (1893), затем Австралия (1902), Финляндия (1906), Норвегия (1913), в России электоральное право было даровано в 1917 г. а в США только в 1920 г. Первое международное соглашение провозгласившее равенство мужчин и женщин, стал Устав ООН (1945), а в 1979 была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин. В XX веке активизировались выступления женщин не только за право избирать, но и быть избранными. До настоящего момента главами государств и правительств являются женщины в 15 странах мира. Первой женщиной, возглавившей правительство стала Сиримаво Бандаранаике (1960, Шри-Ланка), первой женщиной-президентом — Изабель Перон (1974, Аргентина).

Феминизм повлек за собой множество перемен обществе. Перед женщинами открылся широкий спектр профессий с заработной платой, сравнимой с заработной платой мужчин, было предоставлено право подавать на развод, право иметь контроль над собственным телом и право решать, какое медицинское вмешательство допустимо. Многие сторонники феминистской теории полагают, что дискриминация по половому признаку все еще существует не только в восточных странах, но и в государствах западного мира. Некоторые думают, что мир был бы лучше, если бы в нем было меньше мужчин (радикальный феминизм), другие убеждены, что решение проблем кроется за более углубленным изучением и искоренением проблем в сфере свободы личности.

Идеи феминизма начали зарождаться очень давно, когда женщины, рожденные в патриархальном обществе, фактически не имели никаких прав. Тогда началась длительная борьба за признание. Феминистская теория претерпела ряд изменений на протяжении всей истории человечества, но в ее основе всегда лежала идея равенства всех людей, в независимости от их гендера, сексуальных предпочтений, расы. Со временем борьба за права принесла свои плоды: во многих западных государствах женщины получили избирательные права, стали активно участвовать в политической жизни общества. Позже были предоставлены права, расширившие возможности женщин в социальной и эконмических областях. Феминизм имеет большое количество течений, в рамках которых по-разному определяются насущные проблемы и ищутся пути их решения. Важно помнить, что феминизм говорит не о ненависти к мужчинам, а о равноправии абсолютно всех членов общества. «Феминизм — это радикальное мнение, что женщина — человек» ( Мэри Шир ).

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