Какие растения перестали расти в России

Столетия назад европейская территория нашей страны выглядела совсем иначе. Ее покрывали густые леса, непролазные топи. В лесах и на лугах росли деревья и травы, которые сегодня узнал бы не каждый любитель природы, настолько они стали редки.

А некоторые и вовсе исчезли. По-другому выглядели поля и огороды наших предков, поскольку произрастали там совсем не те культуры, к которым мы привыкли. Какие же растения мы утратили?

Некогда в России она была главной овощной культурой. Огороды называли «репища», поскольку росла на них по преимуществу репа. Выражение «проще пареной репы» знают все. Действительно, что может быть проще: собрать в огороде сладкие и крепкие корнеплоды и запарить их в глиняном горшке в русской печке? С маслом — просто объедение!

Благодаря высокому содержанию кальция репа была надежным средством защиты от рахита, заболеваний костей и крови. Кроме того, в репе содержится масса других полезных веществ, которые на столетия сделали ее не только главным овощем крестьянского стола, но и главной помощницей знахарей и травников. Свою роль «царицы огородов» репа утратила лишь в середине XIX столетия, когда повсеместно распространился картофель, который и вытеснил ее из повседневного обихода.

Полба

Когда Балда из известной сказки рядился с попом о найме на работу, он выдвинул такие условия: «В год за три щелка тебе по лбу, есть же мне давай вареную полбу». Полбой называют один из видов пшеницы, по-научному — triticum dicoccum» — «двузернянка». Этот злак известен с древнейших времен. Полбу выращивали в древнем Египте, Вавилоне, Армении.

Археологические находки указывают, что полба была главным злаком у представителей трипольской культуры, возникшей в эпоху неолита на территории современной Украины. Впоследствии этот злак получил широкое распространение и в России. Его достоинство в том, что он крайне неприхотлив и дает высокий урожай. Муку из полбы делали редко, она не очень высокого качества, зато каша из полбы получалась отменная. Постепенно полба была вытеснена рожью.

Махорка

Когда-то в российских селах рядом с луком и огурцами росла махорка. Крестьяне выращивали для себя курево самостоятельно, чтобы не покупать дорогой табак в лавках. Для этого использовалось однолетнее растение семейства пасленовых Nicotiana rustica — махорка. Листья махорки использовали для изготовления жевательного и нюхательного табака, их них же крутили знаменитые «козьи ножки».

Махорка прекрасно росла на всей территории России, поскольку достаточно неприхотлива и морозоустойчива. Именно махорку начал внедрять в России Петр I, поскольку табак был достаточно дорог. Разводить махорку не ложно, главные хлопоты — после уборки. Для того чтобы махорку можно было курить, ее листья подвергают сушке, томлению и ферментации. Готовую махорку можно было довольно выгодно продать на рынке. Со временем, когда повсеместно распространилась продажа недорогих папирос и сигарет, махорка исчезла с огородов россиян.

Это великолепное хвойное вечнозеленое дерево с многочисленными ярко-красными плодами-ягодками. Из-за них его называют иногда «тис-ягодник». В высоту он достигает иногда 20 метров, обхват ствола — до четырех метров. Тис живет очень долго. Самым древним экземплярам — больше тысячи лет. Некогда тис рос на всей территории Европы — от Ла-Манша до Урала и от Скандинавии до Кавказа. Сегодня в нашей стране сохранились лишь несколько тисовых деревьев, растущих в Крыму и на территории Калининградской области. В древности тис почитался как «дерево смерти». Дело в том, что в древесине, коре, побегах, хвое и семенах этого дерева содержится ядовитый для человека и животных алкалоид. В Средние века считалось, что человека можно отравить, угостив его напитком из тисового кубка. Но есть у тиса и другое качество, за которое его древесина издавна очень высоко ценилась, — она практически не гниет. Тис шел на изготовление досок для кораблей, в богатых домах делали балки из тиса.

Очень высоко ценились гробы, изготовленные из этого дерева. Кроме того, древесина тиса очень красива, имеет красно-коричневый оттенок, поэтому тис часто называют «красным деревом». В «Слове о полку Игореве», в эпизоде, где Святослав рассказывает о своем сне, есть такая строка: «Си ночь съ вечера одѣвахуть мя, рече, чръною паполомою, на кроваты тисовѣ». Специалисты склонны под «тисовой кроватью» понимать смертное ложе или гроб. Именно из-за своей ценной древесины тис и оказался в числе исчезающих деревьев.

Ятрышник

Еще недавно на влажных лугах и лесных полянах, на болотистых участках леса в изобилии росла дикая орхидея Orchis maculata, которую в народе называют «ятрышник» или «кукушкины слезки». Ятрышник был распространен почти на всей территории России, за исключением тундр Крайнего Севера. Свое название он получил из-за подземных клубней, которые, вырастая попарно, напоминали нашим предкам мужские тестикулы (ятра).

Название «кукушкины слезки» происходит из-за цветков, покрытых крапинками. Ятрышник — неприхотливое растение, склонное «уходить» в сторону от возделываемых земель, туда, где влажно и безлюдно. А поскольку таких мест становится все меньше, то постепенно ятрышник перешел в разряд вымирающих видов. Сейчас его выращивают садоводы-любители редких цветов.

А между тем ятрышник — очень полезное растение. Его цветки, стебель применяются в народной медицине. Особенно ценятся ятра, которые помогают при половом бессилии. Недаром в старину «кукушкины слезки» входили в состав всех приворотных зелий.

Лилия-саранка

Иначе этот цветок называют «кудреватая лилия» или «царские кудри» -из-за прихотливо загнутых кончиков лепестков. Этот ярко-красный очень красивый цветок когда-то рос на всей территории России, сегодня он сохранился лишь за Уралом. В народной медицине лилия-саранка издавна используется для заживления ран, приготовления настоев от зубной боли.

В Сибири считают, что ярко-красная лилия выросла там, где упала кровь из сердца самого Ермака Тимофеевича, поэтому цветок является символом воинской доблести. Луковицы этого растения, которые отличаются приятным вкусом и высоким содержанием белковых веществ, сделали его исчезающим видом. Еще недавно люди собирали саранку охапками — на букеты — а луковицы выкапывали и заготавливали впрок. Старожилы помнят, что они очень вкусны и сырые, и сваренные — с молоком и маслом.