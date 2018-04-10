«Садовые брадобреи» учили воронежцев правильно обрезать деревья

Мастер-класс прошёл в Воронежском зоопарке. Сегодня горожан учили безжалостно вырезать «конкурентов». Так специалисты по ландшафтному дизайну называют ветки — дублёры центральных. В Воронежском зоопарке прошел мастер-класс по обрезке деревьев. Ясени, туи и можжевельники стригли смело и коротко под «оханье» зрителей. Специалисты учили так радикально убирать ветки, которые пересекаются, трутся или растут внутрь кроны. Срезы советовали делать как можно меньшие по диаметру. Самые большие покрывать «искусственной корой». Это лак-бальзам, на силиконе, который защитит от инфекций.

Вопросы воронежцы задавали о можжевельнике, прошлым летом у многих желтел. Если внутри кроны — это норма. Так среагировали на погоду, объяснили эксперты. Больше воронежцы консультировались по поводу плодовых деревьев. Их рекомендуют обрезать сразу после питомника. И не давать расти выше 3,5 метров, чтобы были урожайны и просты в уходе. Учили эти «садовые брадобреи» и как придать кустарникам и деревьям красивую форму. Но оценить результат сразу, оказывается, сложно, фигурная крона формируется годами. — Читала очень много информации в интернете и литературы, но когда мне рассказывает об этом человек знающий, я больше воспринимаю это на слух, чем я вот это всё на картинках вижу, — поделилась впечатлениями жительница Воронежа Ольга Ходжаева. — Когда человек выходит уже в сад, в практике у него не получается сделать то, что описывается. Нельзя ни в коем случае оставлять при обрезке пеньки. Это основная ошибка обрезки в частных садах, потому что это приводит к заражению деревьев. Самые сложные работы выполняются не из лиственных деревьев, а из хвойных — туи, ели. Из которых мы создаем спирали, топиарные всякие формы, шары, кубы, рассказал руководитель ландшафтной студии Алексей Шулюпин.