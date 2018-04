Как бороться с синдромом самозванца?

Фото: IMAGES.COM/CORBISКак бороться с синдромом самозванца?Многие люди, имеющие высокие достижения, думают, что они являются мошенниками и что в любой момент они будут разоблачены. В 1978 году два психолога — доктор Полина Кленс (Pauline Clance) и Сюзанна Имес (Suzanna Imes) придумали этому психологическому феномену название — «синдром самозванца». Они описывали синдром как внутреннее ощущение фальши, и писали, что он был особенно распространен среди женщин с высоким уровнем достатка.

Кленс и Имес добились выдающихся академических и профессиональных успехов, но были неуверенны в себе. Они считали, что их достижения результат ошибочного суждения, а не заслуженного личного триумфа.

Около 70% людей из всех слоев общества испытывают синдром самозванца хотя бы один раз в жизни. Вы недавно успешно сдали экзамен, заключили выгодную сделку, вас повысили на работе, но чувствуете себя так, как будто вы этого не заслужили. Вы не принимаете свой успех и беспокоитесь о том, что вы недостаточно хороши или будете «разоблачены» в любой момент. Значит у вас синдром самозванца.

Синдром самозванца — причины

Исследователи выявили несколько факторов, которые могут увеличить вероятность возникновения синдрома самозванца.

Новые испытания. Синдром самозванца обычно срабатывает после того, как человек получил неожиданный успех. Например, высокооплачиваемая новая работа, приглашение на встречу на высшем уровне или приглашение возглавить проект с высокими ставками могут привести к негативным мыслям о том, что вы не заслуживаете этого, и что ваш успех не был действительно заработан, а является результатом стечения обстоятельств.

Конкуренция с умным членом семьи в детстве. Во многих семьях есть родственник, которого все считают самым «умным». Независимо от того, какие оценки и признание ребенок получает, семья по-прежнему приписывает большую интеллектуальную компетентность «гениальному» члену семьи, чья работа зачастую может быть хуже. Ребенок начинает испытывать неуверенность в себе и считает, что его достижения случайны, и у него возникает синдром самозванца.

Его считают самым лучшим ребенком. У ребенка, которому говорят, что он превосходит по интеллекту, таланту и внешнему виду других детей, может также развиваться синдром самозванца.

В глазах своих родителей он кажется совершенным. В какой-то момент человек поймет, что ему трудно достичь определенных вещей, и все же по-прежнему получает за все похвалу. Ребенок чувствует себя обязанным исполнять ожидания своей семьи, но начинает не доверять своим родителям, поэтому у него возникает чувство неуверенности, и он чувствует себя самозванцем.

Симптомы синдрома самозванца

беспокойство, что ваши сверстники узнают, что вы не так умны, как они думают;

свои достижения воспринимаются как случайность;

человек избегает делать что-либо сложное из-за неуверенности в себе;

считает, что нужно все делать отлично;

ненавидит ошибки;

не любит критику, считая это доказательством некомпетентности;

полагает, что другие более способные, умные и компетентные;

живет в постоянном страхе оказаться мошенником.

Низкая самооценка зачастую стимулирует синдром самозванца. Независимо от того, насколько много успехов добился человек, он отрицает свои достижения и подвергает их сомнению. Человек чувствует, как будто он обманул окружающих.

В следующий раз, когда вы почувствуете, что вас «разоблачат»,

напомните себе, что это всего лишь ваше восприятие реальности, а не сама реальность. Синдром самозванца — это сложное состояние, но его можно преодолеть.

Синдром самозванца — как избавиться

Вот несколько шагов, чтобы «лечить» данный синдром.

1. Признайте, что вы не одиноки

Ты не один. Многие люди испытывают синдром самозванца, который распространен и затрагивает многих учащихся старших классов и лауреатов Нобелевской премии. Человек с синдромом чувствует, как будто он хранит страшную тайну, и у него возникнет чувство облегчения, если он узнает, что он не единственный, кто так чувствует.

2. Определите основную причину

Идентификация первопричины вашего синдрома самозванца зачастую может помочь вам увидеть общую картину, а не сосредоточиться на своем внутреннем монологе. Быть превосходным ребенком в семье или иметь «умного» брата может привести к синдрому самозванца.

3. Помните о своих достижениях

Ведите учет всех ваших достижений, чтобы регулярно обращаться к ним. Это будет вам напоминать, что ваши достижения реальны, а не просто ваша фантазия. Важно записывать ваш вклад, который привел к успехам, чтобы воспитывать убеждение, что это ваш собственный опыт, а не просто удача привела к тому, что вы достигли. Когда вы примете свои успехи, то поверите, что способны эффективно выполнять задачи.

Люди, которые высоко оценивают себя, склонны:

устанавливать для себя цели;

оставаться мотивированными;

преодолевать препятствия;

прилагать усилия для достижения своих целей.

Если вы научитесь не преуменьшать свои достижения, то будете лучше подготовлены к движению вперед и вверх.

4. Будьте довольны собой

Никто не совершенен, но мы часто сравниваем себя с другими людьми. Самопринятие может помочь вам улучшить ваше самочувствие и общее счастье. Научитесь принимать себя и быть добрее к себе, когда что-то идет не так. Это повышает благополучие и общее счастье.

5. Пересмотрите свои мысли

Синдром самозванца характеризуется чувством неадекватности, несмотря на доказательства успеха. Поделитесь своими чувствами с другими, и вы можете просто обнаружить, что они тоже испытывают синдром самозванца.

Многие люди с синдромом самозванца имеют общие мысли и чувства. Они могут включать следующие мысли — «Я чувствую себя подделкой», «Я не должен терпеть неудачу», и «Мой успех не имеет большого значения».

Ключом к преодолению этих мыслей и чувств является их пересмотр. Признание ваших мыслей и отслеживание, когда они происходят, — это первый шаг к восстановлению контроля.

Синдром самозванца — разновидности

Существует пять видов «самозванцев».

Перфекционист

Он ожидает достижения высоких целей, которые ставит перед собой, испытывает сомнения и беспокоится о своей способности добиваться успеха, когда терпит неудачу. Перфекционисты редко бывают довольны собой, так как всегда считают, что они могли бы сделать лучше. Если вы перфекционист, научитесь отмечать свои достижения и рассматривать ошибки как неизбежную часть процесса. Не откладывайте запуск проекта, потому что вы ждёте идеальное время. Примите, что никогда не наступит идеальное время, и вы никогда не станете идеальным.

Эксперт

Эксперт считает, что перед началом проекта он должен знать все о предмете. Эксперты постоянно стремятся расширить свои навыки и бесконечно ищут новую информацию, которая приводит к замедлению. Если вы не знаете, как что-то сделать, попросите помощь у других людей.

Солист

Солист зачастую отказывается от помощи, чтобы доказать свою ценность в ситуации. Нет никакого позора в просьбе о помощи; признание, что вы не можете самостоятельно сделать что-то, не раскроет вас как самозванца.

Гений

Когда гении не могут преуспеть, они, как правило, ругают себя и испытывают чувство стыда. Даже самые умные люди нуждаются в непрерывном обучении, чтобы добиться успеха. В следующий раз, когда вы не сможете достичь стандартов, которые вы установили для себя, разложите задачу на более мелкие и более достижимые части, которые могут быть выполнены с течением времени.

Суперчеловек

Суперчеловек намерен превзойти любую роль в жизни. В конце концов, перегрузка заставляет человека выгорать, влияет на психическое здоровье и даже влияет на отношения с коллегами, друзьями и семьей. Трудоголики жаждут внешней проверки и лично конструируют критику. Чтобы чувствовать себя хорошо, развивайте свою внутреннюю уверенность и не принимайте неудачу близко к сердцу.

