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Пасхальный бал пройдет в Мещанском районе
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Пасхальный бал пройдет в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» 13 апреля устроят бал. Он будет посвящен главному христианскому празднику — Пасхе.
— К нам на бал придет много людей. Это будет очень красиво. Посетители будут танцевать под классическую музыку в нарядных костюмах, — поделилась Елена Каплаухова, заведующая Отделением приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования учреждения.
Она отметила, что участвовать в мероприятии будут те, кто занимается в кружке исторических бальных танцев «Серебряный век». Но сотрудники центра приглашают присоединиться всех желающих.
На мероприятии введен дресс-код: дамы должны прийти в бальных или вечерних платьях, а мужчины — в смокингах.
Всех желающих принять участие приглашают к 15:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.
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