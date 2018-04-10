Пасхальный бал пройдет в Мещанском районе

Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» 13 апреля устроят бал. Он будет посвящен главному христианскому празднику — Пасхе.

— К нам на бал придет много людей. Это будет очень красиво. Посетители будут танцевать под классическую музыку в нарядных костюмах, — поделилась Елена Каплаухова, заведующая Отделением приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования учреждения.

Она отметила, что участвовать в мероприятии будут те, кто занимается в кружке исторических бальных танцев «Серебряный век». Но сотрудники центра приглашают присоединиться всех желающих.

На мероприятии введен дресс-код: дамы должны прийти в бальных или вечерних платьях, а мужчины — в смокингах.

Всех желающих принять участие приглашают к 15:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.