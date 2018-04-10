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Британец размера XXXL похудел и накачался ради детей
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Британец размера XXXL похудел и накачался ради детей 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании рассказал, как сумел похудеть с размера XXXL до S. Как сообщает издание The Independent, его главной мотивацией было показать хороший пример сыновьям.
Марк Кэберри (Mark Kaberry), работающий инженером в британской королевской авиации, резко потолстел после развода с женой, весил около 120 килограммов и носил одежду размера XXXL. Он решил сбросить вес, когда осознал, что на встрече со своими детьми на выходных только и делает, что кормит их вредной едой. «Я не хотел, чтобы их дразнили, как меня в свое время. Вместо этого я решил показать им пример и вдохновить питаться правильно и следить за здоровьем», — рассказал мужчина.
Сперва Кэберри начал изредка ходить в тренажерный зал, но это не возымело особого эффекта. Спустя два года тщетных попыток похудеть он осознал, что ему стоит следить и за питанием. «Я начал есть здоровую пищу и взвешивать ее, чтобы не переедать», — уточнил британец. Мужчина признался, что несколько раз едва не бросал занятия, так как не видел особого эффекта, но смог преодолеть себя, сбросил 35 килограммов и добился фигуры атлета.
Кэберри отметил, что считает себя куда более счастливым, чем раньше. Он уверен, что самое важное в похудении — следить не за весом, а за питанием и режимом тренировок.
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