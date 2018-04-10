Беременная и обнаженная: Кэндис Свейнпол восхитила фолловеров интимным снимком

Скоро супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол станет мамой во второй раз. Она ждет второго сына. Свою беременность Кэндис рассекретила в декабре прошлого года, но при этом она не уточнила, какой у нее срок. Несколько минут назад в своем Instagram Кэндис поделилась фото, на котором она позирует полностью обнаженной. Судя по аккуратному животу, время до родов у будущей мамы еще есть.

Фотография стала настоящим хитом. Прошло совсем немного времени, а подписчики уже поставили более полумиллиона лайков и оставили свыше шести тысяч комментариев.

А ты бы решилась на публикацию обнаженной беременной фотографии?

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Фото:Instagra