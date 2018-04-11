Беременная модель Victoria's Secret снялась обнаженной

29-летняя топ-модель Кэндис Свейнпол, одна из «ангелов» Victoria's Secret, снялась обнаженной на 6 месяце беременности. Знаменитость опубликовала в личном блоге весьма откровенный снимок, на котором позирует совершенно без одежды, прикрывая грудь рукой.

Тело расцветает… Это на грани духовного и физического… Не правда ли, женщины прекрасны?

довольно романтично подписала кадр звезда.

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 10 Апр 2018 в 6:11 PDT Напомним, с 2005 года топ-модель Кэндис Свейнпол состоит в отношениях с коллегой по подиуму Германом Николи. В 2015 году звездная пара объявила о помолвке. В 2016 году у влюбленных родился сын Анака. А в конце 2017 года стало известно, что супермодель станет мамой во второй раз.

Некоторое время назад звезда приоткрыла завесу тайны и рассекретила пол своего малыша: оказывается, в семье модели и ее супруга появится второй сын.

Фото: Instagram @angelcandices

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