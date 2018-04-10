Табу на соски: почему мужчинам можно показывать, а женщинам нет

Разница в восприятии мужской и женской груди очевидна: в то время как мужчины могут спокойно разгуливать с голым торсом, женщины не могут себе этого позволить. Однако где проходит эта грань и откуда она взялась?

Культ женской груди

Женская грудь во все времена у различных народов значила нечто большее, чем просто часть тела. Ей приписывалась магическая сила, она символизировала плодородие и любовь, эротизм и наслаждение и играла важную роль в образе Великой богини-матери. И если в культуре Античности женская грудь часто изображалась обнаженной, то в средневековой Европе подобные сюжеты оказались под строгим запретом — равно как и сама идея оголения этой части тела, а на многих красивых привлекательных женщин были объявлены гонения как на ведьм. Изменил эту ситуацию культ Богоматери, вскормившей Иисуса — недаром ее нередко изображают с младенцем у груди. И впоследствии многие скульпторы, художники и писатели в своих произведениях использовали пленяющий образ пышной обнаженной женской груди. Это не могло не отложить отпечаток на женской моде: в то время как нижняя часть тела тщательно скрывалась длинными юбками, тесные корсеты и глубокое декольте были призваны наиболее соблазнительным образом представить верхнюю его часть, а именно бюст.

Право на топлес

Борьба за право оголять свое тело (в том числе — носить открытые купальники) всегда была значимой частью борьбы за права женщин. Так, большой ажиотаж в свое время вызвал результат борьбы фотографа Холли Ван Воуст за право ходить топлес, а именно разрешение на появление женщин с обнаженной грудью в публичных местах в Нью-Йорке. Тем не менее, во многих других городах и странах все еще остается открытым вопрос о допустимой степени обнажения бюста. Короткие топы, обнажающие нижнюю часть груди, и глубокие вырезы, открывающие верхнюю, микроскопические купальники — все это является частью моды. Однако стоит женщине публично показать соски — и ей может грозить наказание, как административное (как нарушение общественного порядка, относящееся к статье за мелкое хулиганство), так и какого-либо иного порядка: к примеру, социальные сети Facebook и Instagram удаляют фотографии и даже произведения искусства, содержащие изображение женских сосков. И в то же время мужчины имеют полное право ходить топлес и выкладывать в сети свои изображения с обнаженным торсом. Объясняется эта разница просто: мол, мужская грудь не считается столь же сексуально притягательной как женская и не вызывает такой трепет и пиетет, а потому ее обнажение не воспринимается как нарушение норм приличия.

Тем не менее, долгое время подобные ограничения были и в отношении демонстрации голого мужского торса: так, в США в 30х годах прошлого века все еще считалось неприличным появляться топлес даже на пляже — и, больше того, подобные поступки влекли за собой штрафы и аресты. Однако со временем борьба за это право достигла таких пиков, что запрет пришлось отменить — и сейчас мы воспринимаем обнаженную мужскую грудь как что-то нормальное и естественное.

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