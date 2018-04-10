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50-летняя безногая женщина-сенатор снова стала молодой мамой
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50-летняя безногая женщина-сенатор снова стала молодой мамой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тэмми Дакуорт, потерявшая обе ноги во время войны в Ираке, повторно стала мамой без отрыва от заседаний в сенате.
Новорожденная Мейли, появившаяся на свет 9 апреля в больнице вашингтонского пригорода — вторая дочь политика. Первую — Абигейл — Тэмми родила в 2014 году, а обеих ног лишилась еще в 2004-м году в битве за иракскую Фаллуджу, где служила пилотом.
Родившаяся полвека назад в Бангкоке Тэмми Дакуорт — пионер во многом: она первая американка с азиатскими корнями, ставшая членом конгресса, первая женщина-инвалид, избранная в американский сенат, а теперь еще и одна из десяти женщин во всей истории США, родивших без отрыва от выборного поста. Сенатор Дакуорт не скрывает, что вторая беременность далась ей не просто, пришлось пройти через несколько раундов ЭКО и тяжелый выкидыш.
— При нынешних достижениях медицины само по себе появление ребенка у женщин с ограниченными возможностями или после определенного возраста не удивляет, — считает акушер-гинеколог Сергей Торуханов. — Но сочетание этих факторов, конечно, впечатляет. У этой женщины должен быть очень выносливый организм, хорошая, крепкая генетика и нешуточная сила воли. А с учетом того, что она занимает важный государственный пост, еще и крепкая нервная система. Успешная беременность и здоровый ребенок — это мобилизация физических и психических ресурсов женщины при полной их отдаче. Неудачные попытки ЭКО и выкидыши расшатывают нервную систему и психологический настрой даже молодой женщины, вынашивание и роды — это существенная нагрузка на организм. И чтобы выдержать ее в 50 лет и с инвалидностью, надо быть очень сильной. А если говорить чисто технически, то отсутствие конечностей никак не мешает беременности и родам, а возраст сегодня «обманывают» при помощи гормональной терапии и искусственного оплодотворения.
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