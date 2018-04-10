Ларингит: облегчаем состояние

Ларингит — это воспаление гортани или голосового аппарата, ведущее к охриплости или временной потере голоса, боли в горле и иногда повышению температуры тела. Звук голоса возникает благодаря вибрации голосовых связок (двух складок ткани в гортани). Врачи рассказали сайту МедикФорум, что при воспалении голосовые связки стягиваются и не могут должным образом вибрировать. Ларингит чаще всего развивается после простуды или перенапряжения голосовых связок. Обычно он не сопровождается тяжелыми симптомами и проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Причиной ларингита может быть инфекция или раздражение. Наиболее распространенная причина — вирусная инфекция (простуда). Среди других причин — бактериальные инфекции, респираторные аллергии, курение, вдыхание раздражающих веществ и перенапряжение голосовых связок (длительный крик, публичная речь или пение). Иногда причиной может быть злоупотребление алкоголем. Ларингит могут провоцировать ингаляции, используемые для лечения астмы. Существует несколько способов снизить вероятность развития ларингита. Во-первых, следует принимать меры профилактики против развития инфекций верхних дыхательных путей — мыть руки после посещения многолюдных мест и избегать контакта с больными простудой. Кроме того, не следует курить и вдыхать сигаретный дым. Если причиной ларингита является злоупотребление алкоголем, нужно сократить его потребление. Наконец, постарайтесь не перенапрягать голосовые связки. Если вам необходимо долго говорить или петь, делайте промежутки для отдыха или обратитесь к педагогу по вокалу, который посоветует, как избежать перенапряжения голоса. Ларингит обычно диагностируют на основании характерной охриплости голоса и осмотра горла. Если ларингит не проходит в течение нескольких дней или сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к врачу, так как охриплость может быть признаком некоторых более серьезных заболеваний, включая тонзиллит, круп, полипы и узелки на голосовых связках, а также злокачественные новообразования горла. Лечение ларингита направлено на уменьшение воспаления гортани. Рекомендуют выпивать 6 или более стаканов воды или чая в день, прикладывать к горлу теплые компрессы и на ночь включать увлажнитель воздуха. Кроме того, голосовым связкам нужно дать отдых — разговаривать тише и только при необходимости. Следует избегать табачного дыма и других субстанций, раздражающих гортань. При наличии бактериальной инфекции назначают антибиотики. Ранее сообщалось, что концерт Рианны сорвался из-за лорингита.