Как правильно чистить зубы (а еще выбирать щетку с пастой)

Сколько раз в день нужно чистить зубы, какую технику использовать и о каких дополнительных способах поддержания гигиены полости рта необходимо знать? На эти и другие вопросы отвечает врач-стоматолог Милана Чибирова.

Я рекомендую использовать стандартный метод чистки зубов выметающими движениями, но не нажимать сильно на щетку, потому что на степень очищения это влиять не будет. Наоборот, такой способ лишь приведет к повреждениям десен и быстрой деформации щетины. Поэтому, отвечая на вопрос «как правильно чистить зубы», я советую использовать движения от красного к белому — то есть, от десны к зубу.

Ручку щетки необходимо расположить перпендикулярно поверхности зубов, а в конце чистки использовать круговые массирующие движения, захватывая поверхность десны. Избегайте распространенных ошибок при чистке зубов — уделяйте внимание не только передней, но и внутренней поверхности, а также следите, чтобы на чистку уходило не меньше двух минут.

Не забывайте чистить поверхность языка

В противном случае, кариеса и целого ряда других заболеваний не избежать. Поверхность языка неоднородна по своей структуре, а в сосочках и бороздках постоянно скапливаются и размножаются микроорганизмы. В результате у нас появляются кариес, стоматит и глоссит (воспаление языка).

Если говорить о налете на языке, то на передней части его меньше — она очищается во время движения в ротовой полости. Задняя часть соприкасается только с мягким небом.

Именно здесь бактерий накапливается больше всего, поэтому налет на корне языка более толстый — его необходимо убирать с помощью зубной щетки.

Кроме того нужно помнить, что неочищенный язык — основная причина неприятного запаха изо рта. Даже если очень тщательно чистить зубы, но не прорабатывать поверхность языка, справиться с несвежим дыханием не получится. И не забывайте, что злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание, инфекции, хронические заболевания создают идеальные условия для размножения бактерий на языке.

Неправильно чистить зубы — все равно что не чистить их вообще

Из-за неправильной или нерегулярной чистки формируется зубной камень — происходит окаменение зубного налета, рассредоточенного по всей эмали. Зубной камень, в свою очередь, может локализоваться над или под десной — даже если на первых порах камень не заметен, то со временем он начинает прогрессировать, не только ухудшая наш внешний вид, но и разрушая зубы. Камень обволакивает корни зуба и разрушает его опорные и удерживающие элементы, постепенно превращаясь в костный карман. Последний приводит к пародонтиту и просто воспалению десен — и все это из-за неправильно выбранной техники чистки зубов.

Зубной нитью тоже нужно уметь пользоваться

Удалить зубной налет и остатки пищи в труднодоступных для щетки местах поможет зубная нить — в противном случае, эти скопления могут привести к появлению кариеса и воспалению десен. Рекомендую пользоваться зубной нитью ежедневно, но важно владеть специальной техникой.

Возьмите около 50 сантиметров зубной нити, оберните вокруг средних пальцев и крепко зажмите ее между большим и указательным пальцем. Аккуратно (без лишних усилий и резких движений) водите нитью вверх-вниз между зубами, чтобы она обволакивала их основания и легко проходила под десной. Неосторожные движения могут повредить нежную ткань десен и оставить на ней синяк. А чтобы убрать зубную нить из межзубного промежутка, плавно двигайте ее назад и вперед. И, конечно, для каждого зуба используйте чистые отрезки зубной нити.

Чистить зубы необходимо и до, и после еды На вечный вопрос «чистить зубы до или после завтрака» до сих пор нет четкого ответа, и мнения стоматологов на этот счет расходятся: кто-то считает, что лучше заботиться о гигиене полости рта до еды, а другие уверены, что, не почистив предварительно зубы, вы проглотите налет вместе с пищей.

Я рекомендую придерживаться золотого правила — чистите зубы до приема пищи, а после просто положите ротовую полость водой или солевым раствором.

Не бойтесь чистить зубы слишком часто — ряд стоматологов считает, что при этом стирается эмаль, но эти утверждения многие признают необоснованными. Двукратной чистки будет вполне достаточно для поддержания чистоты ротовой полости и профилактики кариеса, а кому-то будет комфортно очищать поверхность зубов после каждого приема пищи — и это абсолютно нормально.

Не забывайте пользоваться ирригатором

Работа этого аппарата для поддержания чистоты ротовой полости напоминает чистку зубов нитью, и принцип действия у ирригатора тот же — удалять остатки пищи и другие отложения между зубами. Но помимо этого аппарат выполняет и другие полезные функции.

Например, струи жидкости помогают очистить труднодоступные места и удалить налет под коронками на имплантах, под протезами или другими ортодонтическими конструкциями. Помогает ирригатор и при скученности зубов — согласитесь, зубной щеткой идеально вычистить все отложения сложно. Кроме того аппарат массирует слизистые оболочки рта и десны за счет давления струй жидкости — улучшается кровообращение, а значит, воспаление тканей нам не грозит. Это особенно важно для пациентов с гингивитом и периодонтитом. Добавляйте в ирригатор специальную жидкость с содержанием антисептиков и фтора, чтобы снизить воспаление и избавиться от бактерий.

Выбирайте электрическую или ультразвуковую щетку

Электрическая — вариант экономный, ультразвуковая стоит в разы дороже, но при этом ее эффективность выше. За счет генератора щетинки совершают до ста тысяч оборотов в минуту, чего электрическое устройство пока не может — его производительность составляет от 5 до 30 оборотов.

Зато электрическая зубная щетка обходит в безвредности — она имеет меньше противопоказаний к применению.

Ультразвук оказывает мощное воздействие на поверхность зубов, что иногда приводит к нежелательным побочным эффектам, таким как: разрушение коронок и пломб (из-за разности вибраций инородных тел и самих зубов, возникающих в процессе чистки); разрушение эмали на ослабленных участках; воспаление десен и областей около корней зубов.

Что касается обычной щетки — при правильном подборе и использовании можно добиться нужного результата.

Учитывайте потребности ваших зубов при выборе зубной пасты

Разные ингредиенты, множество ароматов и текстур — есть из чего выбирать. Но прежде необходимо знать конкретные потребности зубов и полости рта. Зубная паста может и предотвращать кариес, и предупреждать выпадение зубов, и удалять зубной налет — но все эти качества сложно объединить в одном средстве.

Правильным решением будет разделение всех паст на лечебно-профилактические и гигиенические, и тут я бы рекомендовала выбирать первый вариант.

Гигиенические зубные пасты подходят лишь для удаления налета, поэтому это вариант только для обладателей идеальных зубов — а таких, к сожалению, мало. Поэтому такие пасты часто выпускают в детских версиях. А вот лечебно-профилактические средства не только спасут от кариеса, но и снизят чувствительность зубов (если она имеется), и даже помогут отбелить эмаль.