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Топ-модель по-американски Тайру Бэнкс не смущает лишний вес
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Топ-модель по-американски Тайру Бэнкс не смущает лишний вес 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Кажется, звезда больше не планирует работать по своей главной специальности…
Модельные параметры редко бывают даны природой, чаще всего это — тяжкий труд. И, кажется, одна из самых знаменитых американских моделей Тайра Бэнкс решила больше не истязать себя диетами и спортом и разрешила себе поправиться. Во всей красе лишние килограммы экс-ведущая «Топ-модели по-американски» показала на презентации своей третьей книги «Идеал — это скучно: 10 вещей о красоте, теле и бизнесе, которым научила меня моя строгая мама».
На мероприятии модель появилась черном приталенном пиджаке, топе и мерцающих брюках. Правда, они были совсем не маленького размера и обтянули уже совсем не модельные бедра телезвезды. Кроме этого заметно, что звезда осунулась и выглядит очень уставшей.
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Поклонники и журналисты заметили, что Тайра теряет свои модельные параметры еще два года назад, после того, как звезда родила сына Йорка от своего бойфренда, фотографа Эрика Асла.
Кстати, совсем недавно Тайра Бэнкс призналась, что в самом начале своей модельной карьере й пришлось прибегнуть к помощи пластического хирурга. Девушка редактировала нос, который сломала, когда ей было всего три года.
«Травма не мешала мне дышать, но когда я стала работать моделью, фотографы говорили мне, что мой нос выглядит как-то странно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы как-то менять себя. Мне не нравится, что женщины, которые родились красивыми, считают, что они в праве кого-то осудить. Каждая из нас должна сама решать, что ее не устраивает в жизни и нужно ли это принять или изменить».
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