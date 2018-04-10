Пылесос в подарок

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев навестил девочек, оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в Свято-Покровском монастыре Суздаля.

Спикер областного парламента подарил воспитанницам моющий пылесос, а девушки приготовили небольшой концерт, приуроченный к Пасхе.

Напомню, что приют при монастыре открылся 10 лет назад, когда монахини взяли на воспитание нескольких маленьких девочек, оставшихся без родителей и стали их семьей. Сейчас одни заканчивают школу, другие — студентки филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры — легендарного Суздальского реставрационного училища.

«Сестры являются опекунами для девочек. А фактически, это члены нашей семьи. Мы стараемся дать им образование, всестороннее развитие, правильные нравственные ориентиры. В этом наша задача», — рассказала настоятельница Покровского монастыря матушка Екатерина.

Председатель Законодательного Собрания здесь не редкий гость. Первый раз Владимир Киселёв приезжал, когда все только начиналось, поддержал, предложил свою помощь. И вот уже 10 лет продолжается эта дружба.

«Периодически мы общаемся с воспитанницами, помогаем им. Они занимаются спортом, рисуют, великолепно поют — у них хорошая полноценная жизнь», — поделился впечатлениями от встречи Владимир Киселёв.